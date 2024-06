Marina Dal Poggetto avisa: "La Ley Bases era necesaria, pero no alcanza"

Actualmente, el promedio diario de compras se ubica por debajo de los US$6 millones diarios, lo que genera la inquietud entre los operadores y la necesidad del ministro Luis Caputo y el propio Javier Milei de descartar pública y enfáticamente la posibilidad de una devaluación.

Las "patas cortas" del programa

"En un principio el programa arrancó bien, a mi juicio en la recalibración tomaste algunos seguros que empiezan a tener rendimientos decrecientes. Uno es el dólar blend, mandaste el 20% de la exportación al CCL, son US$9 mil millones, es contrafáctico decir que hoy estarían en la reservas, pero si hubieras comprado parte de eso quizás en vez de tener reservas negativas, tendrías 7 mil u 8 mil millones y estarías más cómodo a esta altura", planteó.

"La recesión que necesitás para seguir comprando dólares no es sostenible ni políticamente ni fiscalmente", agregó.

Y analizó:

El programa empieza a tener patas cortas y es lo que estás viendo reflejado fundamentalmente en la compra de dólares del Banco Central El programa empieza a tener patas cortas y es lo que estás viendo reflejado fundamentalmente en la compra de dólares del Banco Central

El BCRA apeló a más reservas para evitar que el dólar subiera más.

'La ley bases y el pacto fiscal era una condición necesaria que esperaba el mercado'

La economista aseguró que la aprobación de la ley bases y del pacto fiscal eran una condición necesaria que esperaba el mercado, aunque no alcanzan para responder las preguntas que hay sobre el programa económico implementado por el gobierno de Javier Milei. "Con la ley respirás y ganás tiempo", ejemplificó en una entrevista en 'Radio Rivadavia'.

Según su visión, los mercados miran cuatro cosas del plan de gobierno:

Están mirando que baje la inflación, y venía bajando. Que el Banco Central compre dólares, y venía comprando. Miraba los números fiscales, que todavía tenés que consolidarlos y la negociación por la ley no te ayuda. Y el último punto era la aprobación de las leyes Están mirando que baje la inflación, y venía bajando. Que el Banco Central compre dólares, y venía comprando. Miraba los números fiscales, que todavía tenés que consolidarlos y la negociación por la ley no te ayuda. Y el último punto era la aprobación de las leyes

Algunos de esos focos comenzaron a mostrar algunas grietas. Por ejemplo, la inflación de junio se proyecta que será más alta que la de mayo por el impacto del aumento en las tarifas. Y el Banco Central cerrará junio sin haber sumado reservas.

"Hasta abril esto era un rally de todo, todo volaba y los flujos mataban los fundamentos; vos te podías poner negativo en los fundamentos, pero los flujos lo mataban. Ahora los flujos se frenaron un poco mirando qué pasa con los fundamentos y la opinión pública te sostiene", explicó Dal Poggetto.

"Ahora hay que ir monitoreando qué ocurre con la opinión pública, los flujos y los fundamentos para ver cómo sigue esta historia. Los flujos pueden matar fundamentos por mucho más tiempo de lo que los economistas creemos, pero el problema es que la recuperación con este dólar atrasándose te va a generar un aumento del nivel de importaciones y eso te va a dificultar la compra de dólares", continuó.

Según recordó, en la última revisión del Fondo Monetario Internacional ya se planteaba como meta para fin de año reservas netas de US$ 2500 millones abajo del nivel actual. "Te están avisando que no vas a comprar dólares en la segunda mitad del año y sin acceso al mercado de crédito internacional empieza el ruido sobre cómo vas a pagar los vencimientos; si el Riesgo País no baja, esto va a traer problemas", analizó.

A partir de este escenario se abren dos posibilidades: los precios de los bonos suben, baja el Riesgo País y se abre el mercado internacional de crédito para la Argentina; o los bonos caen, el Riesgo País sube y el mercado de crédito continúa cerrado.

"Hasta ahora en el programa financiero los dólares se pagaban con flujo, es decir con recesión, con un Banco Central comprando Reservas. Y los pesos se venían refinanciando todos dentro del cepo. La pregunta de si podés sacar el cepo o no... contestame cómo vas a manejar tu programa financiero con esta concentración de vencimientos que generaste pasando tu deuda del Banco Central al Tesoro", consultó.

riesgo pais.png

"Como no accedés al mercado de crédito, tenés la tasa de interés de la deuda que te dejó la reestructuración grosera de Guzmán. El cupón promedio de la deuda hoy en la Argentina es de 3,8%, vos pagás 1,8 puntos de interés, contra un nivel de deuda que es US$50 mil millones más alto que el que tenías en el 2019. En 2019 vos pagabas 3,4 puntos del PIB. Hoy te está favoreciendo las tasas negativas que te generó el cepo y te permite sostener este esquema financiero sin acceso al sistema financiero de crédito genuino. La pregunta es cómo argentina accede al crédito genuino y eso dependerá de lo que pase con los flujos. Empieza la iteración pero los rendimientos decrecientes del programa aparecieron antes de tiempo", cerró Dal Poggetto.

