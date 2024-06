¿Ni swap, ni viaje a China? Mucho anuncio, pero nada se concreta

No, para nada, no hay ninguna confirmación todavá de ningún viaje a China y cuando esté seré el primero en confirmárselos No, para nada, no hay ninguna confirmación todavá de ningún viaje a China y cuando esté seré el primero en confirmárselos

Dólares por Yuanes, se agota el swap.

El swap o canje de monedas es una herramienta usada por muchos bancos centrales en el mundo, que permite a los países incrementar sus reservas sin costos, ya que técnicamente no es un préstamo si no un canje. Solo se cobra una tasa cuando ese dinero efectivamente se usa

El monto total del swap chino, un acuerdo que arrancó en 2009, es equivalente a US$ 20.000 millones. Pero de ese monto se usaron el año pasado, durante la gestión de Sergio Massa como ministro de Economía, US$5.000 millones para evitar que el dólar se disparara en medio de la campaña electoral.

Ese es el monto que el actual gobierno debía pagar si no se llegaba a un nuevo acuerdo... ¿que no fue?

Ni swap... ni viaje a China

El día anterior, otras versiones indicaban que el viaje de Javier Milei a China no se realizaría. Y que "el gobierno chino creen que la prensa argentina hizo una mala interpretación de lo que se había anunciado hace dos semanas y que es muy corto el tiempo para organizar una reunión del alto nivel".

La renovación del swap con China es un asunto crítico para la marcha del plan económico, porque de no renovarse entre junio y julio el gobierno hubiese requerido un desembolso de US$5.000 millones, un golpe muy fuerte para el objetivo de recomponer reservas.

Pero también cabe recordar que el gigante asiático puso como condición para prorrogar por un año el vencimiento del swap que se firme la Adenda 12 que permite reactivar las obras de las dos represas de Santa Cruz y una rectificación política.

Ante esto se informó extraoficialmente que uno de los gestos reclamados fue un viaje a China de parte de Javier Milei.

Sin embargo, fuentes diplomáticas afirman que "si hay un encuentro Milei-Xi Jinping, va a ser en el G20. A China, con viento en popa y todo, no será antes del 2025".

