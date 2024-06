Finalizó un debate "a cara de perro" entre Joe Biden y Donald Trump en Atlanta

Live Blog Post

El debate por la edad de ambos candidatos

Si Biden gana y lleva su presidencia a término, en 2028 tendrá 86 años.

Trump, 82 años.

Pero Biden contestó hablan sobre el empleo que creó en su gestión.

"Nómbrame a un país que esté mejor que los Estados Unidos de América con respecto a oportunidades. Somos el país más avanzado del mundo".

Por su parte, el candidato demócrata contestó sobre su ingreso a la Cuarta Edad.

El republicano afirmó que pasa "pruebas físicas cada año".

"Me siento muy bien, me siento el mismo que hace 25 o 30 años" y dijo que juega cada semana al golf y que si retase a Biden este no sería capaz de enviar la pelota "más allá de unos 45 metros.

El actual ocupante de la Casa Blanca contestó la chicana: "yo cargo mis propios palos de golf, no como Donald Trump, quien no lo puede hacer".