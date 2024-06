Capital Humano armó un escándalo en el periodismo y tuvo que retractarse

El secretario agregó que "Lo que se hizo con la publicación fue reflotar ese servicio, no es obligatorio ni nada parecido", y confirmó que quienes trabajen en los medios pueden tramitar la matrícula si lo desean, pero que no hay problemas si deciden no hacerlo.

Fopea repudió el anuncio de Capital Humano

Desde el Foro de Periodismo Argentino (Fopea) publicaron un comunicado en repudio al anuncio del Capital Humano: "FOPEA condena y deplora la decisión del Ministerio de Capital Humano de la Nación de reimplantar la colegiación obligatoria de periodistas", expresaron y subrayaron que la práctica es obsoleta desde 1985, año que la Corte Interamericana de Derechos Humanos consideró esta medida "como una restricción ilegítima al derecho universal a la libertad de expresión".

"Generaciones enteras de periodistas ni siquiera conocen la norma y jamás tramitaron su matrícula. Hoy, la ministra de Capital Humano agravia la libertad que su partido dice defender, pretendiendo condicionar, vigilar y restringir el acceso a la libertad de expresión y al ejercicio de la profesión de informar", denunciaron y exigieron a la cartera "que corrija su error y elimine la obligatoriedad de aplicación que cayó en desuso por incompatibilidad con el orden jurídico y por falta de uso concreto y continuo durante décadas".

Más contenido en Urgente24

Anses: Santa Fe, Córdoba y Entre Ríos unieron su reclamo contra de Javier Milei

Caso Loan: La nueva hipótesis de la Justicia es que a Loan lo atropellaron

¿En qué se parecen Paris Hilton y Javier Milei?

Lionel Scaloni sorprenderá a todos para enfrentar a Perú