Milei en la isla de la fantasía

El viaje a la República Checa coronó la última gira europea de Milei, que lo llevó a España y luego a Alemania, también para recibir distinciones sin mayor trascendencia fuera del mundo libertario. Los viajes presidenciales siguen siendo motivo de polémica, tanto por la oportunidad como por el gasto que demandan. El politólogo Pablo Salinas recopiló las salidas de Milei del país y concluyó que de los casi 200 días que lleva de mandato, el Presidente estuvo el 20% en el exterior. Un viaje cada 5 días. Este debate obligó a algunas defensas. El futuro premio Nobel Demian Reidel dijo que no habría que “quejarse” sino “agradecer” que el Presidente recibe distinciones. Y en la sesión en la que se aprobaron la 'Ley Ómnibus' y el paquete fiscal, el diputado Fernando Iglesias, del PRO, planteó una cuestión de privilegio contra todos los que "se manifiestan en el sentido de que el presidente pasea por Europa y que está de vacaciones en una estudiantina que no tiene efecto y que recibe premios". En respaldo de Milei, el titular de la comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara Baja destacó la intervención del Presidente en la reunión del G7, en Italia, sobre la Inteligencia Artificial, que -afirmó- "fue la que tuvo mayor repercusión". Si fue tan celebrada, no se entiende, entonces, que no haya ningún registro oficial de ese discurso más que un posteo del vocero Manuel Adorni en la exTwitter con el 'machete' manuscrito de Milei.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/madorni/status/1801718526136488241&partner=&hide_thread=false Les dejo los papeles originales del discurso que el Presidente Javier Milei ofreció en el marco del G7 en Italia. Fin. pic.twitter.com/RI1t7xoxjb — Manuel Adorni (@madorni) June 14, 2024

Es sorprendente la vocación de algunos referentes del PRO por mostrarse más oficialistas que los propios legisladores de La Libertad Avanza. Ni siquiera José Luis Espert fue tan vehemente a favor del Gobierno como Silvia Lospennato en su discurso. La diputada adjudicó la demora en la sanción del paquete de reformas, entre otras razones, a “una voluntad de obstruir el cambio” por parte del kirchnerismo “que en las próximas horas va a ser derrotada”. La bandera del “cambio” era constitutiva del PRO. Lospennato ahora la transfiere al gobierno libertario. Eso dispara el interrogante sobre cuál es entonces la razón de ser del partido amarillo. Es una pregunta que se debe estar haciendo Mauricio Macri. Lospennato también fue enfática en sostener la legalidad de ratificar la reposición del impuesto a las Ganancias para la 4ta categoría de trabajadores y la baja del gravamen de Bienes Personales. Ambos capítulos fueron aprobados por Diputados, pero rechazados en el Senado. Hay miradas contrapuestas sobre si podrían validarse sin un doble conforme. La Cámara Baja de todas formas los aprobó. Es probable que el asunto llegue a los tribunales.

La ‘Ley Ómnibus’ y el paquete fiscal finalmente fueron sancionadas, una victoria política de Milei licuada por la demora de 6 meses en conseguir su aprobación y los cambios que tuvo que ceder con ese propósito. La alegría del oficialismo sin embargo no contagió al mercado, que reaccionó con caída de bonos y acciones, y la suba del riesgo país y de los dólares financieros, lo que sugiere que se perciben inconsistencias en el plan económico. Ya no se trataría sólo de "la política". Algunos creen que fue eso lo que motivó la conferencia de prensa del ministro Luis Caputo el viernes a última hora para anunciar el inicio de la 2da fase del programa, que se parece mucho a la primera, por no decir que se trata de lo mismo: continuidad del cepo cambiario, de la devaluación administrada del 2% mensual y del ‘dólar blend’. Este último le permite a los exportadores fugar el 20% de sus liquidaciones a través del circuito financiero, por lo que esos dólares no van a las reservas del Banco Central en un contexto en el que cuesta incorporar divisas. De hecho, junio fue toda una anomalía: aunque se trata de un mes de alta oferta por la liquidación de la cosecha gruesa, el BCRA cerró el mes en posición vendedora neta por primera vez desde el inicio del mandato de Milei. Los sojeros perciben un atraso cambiario y no liquidan. A eso hay que agregarle unos US$1.000 millones de exportaciones que se habrían escapado por la ventanilla del ‘blend’. El FMI pide desactivarlo.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/julianyosovitch/status/1806647898878152923&partner=&hide_thread=false MAS VENTAS DEL BCRA

El Banco Central volvió a vender divisas en el mercado oficial de cambios

Terminó la jornada con un saldo negativo de u$s 85 M

Acumula ventas por U$S S 46 M en lo que va de JUN24

Los analistas de @Delphosinv señalan que las causas del cambio de… pic.twitter.com/HgGQtKyI2q — Julián Yosovitch (@julianyosovitch) June 28, 2024

Caputo, que está atento al impacto en su gestión del desembarco en el gabinete de Federico Sturzenegger, anticipó que para levantar el cepo deben estar dadas las condiciones, que no sería otra que cierta robustez de las reservas para contrarrestar una eventual corrida. Trascendió que el ministro rockstar le pidió al Fondo unos US$10 mil millones a cambio de un nuevo programa que habría sido rechazado en Washington. De allí vendría el enojo con Rodrigo Valdés, encargado del caso argentino en el FMI. Milei y Caputo buscarían desplazarlo como interlocutor. El Presidente, en su infinita paranoia, cree que Valdés, un ortodoxo, es un infiltrado del Foro de Sao Paulo, de sesgo de izquierda, que tiene por fin obstaculizarlo. De esas ideas está llena la isla de la fantasía de Milei.

Más contenido de Urgente24

¿Estará seguro Gustavo Valdés que "se ha dado un gran paso en la resolución"?

Itaí Hagman: "Más que ser Presidente de Argentina, Milei lo que quería era ganar fama internacional"

Martín Lousteau y Maxi Pullaro tratan de ordenar el desbande radical

Queridos economistas liberales: "¡No la ven!"