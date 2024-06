¿Estará seguro Gustavo Valdés que "se ha dado un gran paso en la resolución"?

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/gustavovaldesok/status/1807073681211858991&partner=&hide_thread=false Laudelina declaró tanto ante la Fiscalía General como ante la Fiscalía Provincial de #Corrientes, y habría narrado cómo fueron los hechos del Caso Loan.



Todo lo actuado está remitiéndose ante la Justicia Federal para que proceda conforme a derecho. — Gustavo Valdés (@gustavovaldesok) June 29, 2024

Lo cierto es que Gustavo Valdés fue uno de los principales perjudicados por desaparición de Loan por la lentitud en la investigación y porque un integrante de la fuerza policial está seriamente cuestionado en su desempeño.

De acuerdo con información que maneja la agencia de noticias, los legisladores de Unión por la Patria, quieren escuchar al ministro de Seguridad, Buenaventura Duarte, para conocer sobre los procedimientos frente a la desaparición del menor Loan el gobernador Gustavo Valdés, sufre reclamos de su propio partido. Convengamos que Valdés salió a tarde a hablar del terma.

laudelina-tia-loan-IG347T75AVDERJHJ2C3H4YIJZE.avif Laudelina Tía de Loan.

Qué dijo la tía de Loan

“Caillava me trajo el botín de Loan y me dijo que me iba a matar si no lo ponía en campo”, dijo Laudelina Peña en la denuncia en la que aparece la exdirectora de Producción del Municipio de Nueve de Julio y a su esposo de atropellar y matar a Loan, su sobrino de cinco años que está desaparecido desde el 13 de junio.

Según Laudelina Peña, Victoria Caillava y su esposo, el capitán de navío retirado, Carlos Pérez, atropellaron a Loan, lo cargaron en la caja de la camioneta Ford Ranger blanca y se lo llevaron para ocultar el cuerpo. La familiar de Loan manifestó que la amenaza, en complicidad con el comisario Walter Maciel detenido e imputado por la causa.

Todos los medios apostados en Corrientes replicaron la afirmación: “Escuché el ruido del choque de la camioneta contra Loan”, y consta en actas.

Siempre según la versión Laudelina Peña la misma tarde que atropellaron y mataron al niño, de cinco años, Caillava amenazó con matarla si no decía que el pequeño se había perdido en el campo y si no plantaba el botín para encubrir el crimen.

La acusación de Laudelina contra el matrimonio integrado por Caillava y Pérez se consignó en una denuncia que realizó durante la madrugada en la fiscalía de Investigaciones Complejas, de Corrientes, a cargo del fiscal Gustavo Robineau.

Esto significa que la tía de Loan, al ser denunciante del delito de amenazas y homicidio culposo, no quedó detenida ni acusada. Los dichos de Laudelina deberán ser verificados por el fiscal federal de Goya, Mariano De Guzmán, que tiene a su cargo la investigación por la desaparición de Loan.

Mientras tanto el sumario por la desaparición de Loan seguirá en la fiscalía federal de Goya, como una investigación por trata de personas. Si todo se comprueba, como afirma la familiar de Loan, las acciones de Gustavo Valdés volverá a subir de lo contrario, le será difícil tener un final feliz en el proceso electoral que se avecina. A todo esto la justicia busca el cuerpo hasta en basurales.

