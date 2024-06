Itaí Hagman: "Más que ser Presidente de Argentina, Milei lo que quería era ganar fama internacional"

A su vez, ironizó con los viajes del Presidente y el tiempo que verdaderamente le dedica Milei a su gestión en la Argentina. Sucede que el líder de LLA ha cuestionado en reiteradas oportunidades el rol de los legisladores nacionales respecto del trabajo que realizan, lo productivos que son, los intereses que cuidan, entre otras cuestiones.

"Milei habla mucho del trabajo y la vagancia, pero podríamos revisar cómo fueron los dos años de Milei como diputado y es claro: tuvo récord de ausentismo, nunca participó de una comisión, fue el diputado que más ausentó en las sesiones; entonces, la verdad que si partimos de su experiencia como diputado, digamos que no tiene mucho de dónde hablar", opinó.

Por otro lado, criticó con dureza los continuos viajes que realiza Javier Milei, entendiendo que la Argentina atraviesa hoy por hoy una profunda crisis económica, política y social que amerita presencia y capacidad de gestión para la resolución de esos problemas.

"Un Presidente que se la pasa viajando por el mundo, que no para participar de foros internacionales de su ideología, y en vez de reunirse con presidentes de otros países para atraer inversiones, lo que hace es dedicar el tiempo a recibir premios de dudosa reputación y estar en foros con sus militantes, entonces está haciendo proselitismo ideológico y no defendiendo los intereses de la Argentina", reflexionó.

En esa misma línea, Hagman cree que en realidad Milei siempre quiso pertenecer a la casta y lo argumentó:

"Ellos cuestionaron mucho a la política, pero cuando vos ves a alguien que está tan indignado con la casta hay dos opciones: o realmente quiere destruir a la casta o se muere de ganas de ser casta. Bueno, yo creo que en el caso de los libertarios hay mucho de los segundo".

Y agregó: "Si lo que tenemos es a un presidente que se la pasa viajando por el mundo, bueno... a mí me suena bastante casta eso; y sobre todo cuando lo hacen un contexto donde la Argentina está empobrecida. Si todo está funcionando, bárbaro, pero se va de viaje en un contexto con fallos de gestión muy evidentes como lo que pasó con el Ministerio de Capital Humano y el tema de alimentos. La verdad, una gestión muy mala por donde se la mire".

La verdadera motivación del Presidente

Para seguir con la catarata de críticas hacia Javier Milei, Itaí Hagman tiró una reflexión sobre el deseo del Presidente por tener reconocimiento constante, y consideró que "están claras" cuáles son las prioridades del libertario y el por qué:

"Está claro cuáles sus prioridades. Milei dijo en campaña que este iba a ser la primera vez en la historia en donde el ajuste no lo iba a apagar la gente, pero es todo lo contrario de lo que está pasando. No hace falta ser economista para saberlo que el ajuste lo está pagando la gente, los jubilados los trabajadores, entonces, para arrancar, Milei mintió deliberadamente, lo cual lo convierte en un político más de la casta; o se equivocó y entonces no es el economista brillante que muchos pensaban".

A su vez, el diputado de Unión por la Patria disparó su curioso análisis sobre por qué Milei se metió en política:

"Yo lo que siento con Milei es que él, más que ser presidente de la Argentina para resolver los problemas de la Argentina, lo que quería era ganar fama internacional. Él está pensando en los foros, en los premios internacionales y en el Nobel de Economía porque evidentemente eso es lo que a él lo motiva; no bajar la pobreza, resolver temas de la educación en la Argentina, mejorar la salud, bajar la inflación. O sea, me parece que hay una revelación de cuáles son los grandes motivos y las motivaciones personales de por qué Milei se embarcó en esto".

Sobre la gestión de Alberto: "Todo hicimos mal"

Pero las críticas no solo fueron para Javier Milei, ya que al ser consultado sobre qué autocrítica tenía respecto del gobierno de Alberto Fernández, mandato que analistas políticos califican como un fracaso y que incluso buena parte del peronismo/kirchnerismo aborrece, Itahí Hagman respondió:

"Todo hicimos mal", dijo cuando se le preguntó qué hizo mal el anterior gobierno.

"Que Milei esté en el poder es responsabilidad absoluta del fracaso del Frente de Todos y de que la sociedad también había evaluado de que además del Frente todos también había fracasado Junto por el Cambio antes. Entonces votó a una tercera opción porque los dos últimos fueron muy malos", dijo.

Y agrego: "De nuestro gobierno (por el de Alberto) soy más crítico, porque del de Macri no esperaba nada, pero desde el mío sí, y Alberto no cumplió con sus promesas electorales. Subió la pobreza y empeoró la destrucción del ingreso aún con crecimiento económico. Todo mal hicimos; es inconcebible para mí que haya pasado eso en un gobierno popular y un gobierno peronista".

De todos modos, considera que el manejo de la pandemia en la gestión de Fernández "fue muy bueno", pero que la foto que se filtró de la fiesta de Olivos, "fue catástrofe y una inmoralidad absoluta".

"Tengo una mirada muy crítica de la política económica y también de las internas que tuvimos, pero para mí todo eso es el resultado de la falta de preparación previa, de planificación previa, y de acuerdos previos. El caso más emblemático fue el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, que más allá de quién tenía razón y quién no, cómo puede ser que una coalición de gobierno llegue al poder sin tener previamente un consenso respecto a ese punto", reflexionó.

La lección del fracaso de Alberto Fernández

En ese contexto, Itaí Hagman consideró que esos errores "no nos pueden volver a pasar" y contó que la principal lección de la experiencia fallida del Frente de Todos es que "si tenemos la oportunidad de volver a gobernar a la Argentina, tenemos que tener un programa consensuado previamente de una vez, con líneas claras, por lo menos en los puntos fundamentales", opinó.

Por último, consultado sobre los liderazgos dentro del peronismo y las elecciones próximas, el diputado nacional cree que para las elecciones presidenciales "falta una eternidad" y en las de medio término "no se juega un liderazgo".

De todos modos, consideró que es un espacio que tiene "el liderazgo muy fuerte enmarcado en el legado de Cristina, que sigue siendo un liderazgo muy importante, por supuesto que no abarca el conjunto pero sí abarca una parte muy importante", poniendo así a Cristina Fernández de Kirchner como la principal líder de UxP.

Aún así, admitió otros "liderazgos nuevos" como el Axel Kicillof y Juan Grabois. Y opinó en torno a las durísimas internas que atraviesa al partido peronista/K.

"Me parece lógico que después de una experiencia fallida como la fue del gobierno del Frente de Todos, haya debate interno. Me preocuparía si no lo hubiera ese debate o pase de factura, porque una fuerza que tiene semejante fracaso y no pasa nada, es una fuerza que está muerta. Bueno, el debate interno que hay es una expresión de que la fuerza está viva, el tema es que tengamos la madurez, la capacidad de sintetizar las posiciones y eventualmente, en el futuro, discutir candidaturas", cerró.