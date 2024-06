147 votos a favor, 107 en contra y 2 abstenciones: Diputados aprobó la Ley Ómnibus

Live Blog Post

De Loredo al rescate de la macro, UP con la ñata contra el vidrio

Nada nuevo en Rodrigo de Loredo (Córdoba / UCR), quien siempre defendió los proyectos fundacionales de Javier Milei. Sus diferencias con el gobierno de La Libertad Avanza son leves, más de forma que de fondo. De Loredo es, probablemente, el diputado que más costos personales ha pagado en los 180 días que llevan estos textos aprobados. En la Provincia de Córdoba está destruido. Y su proyecto de convertirse en el hombre de Javier Milei en el territorio mediterráneo ha colapsado. Algo más: si su crítica a Milei es que viaja mucho al exterior, no es ni un peligro ni un aliado para el Presidente.

Controversial final del discurso del diputado UCR: “No queremos integrar su Gobierno, no nos interesan sus cargos, sus embajadas, no somos obstruccionistas, no somos héroes, pero tampoco villanos cuando diferimos. (...) No se puede ser duro contras las corporaciones ni contra la mala política, ni contra las fuerzas que impiden el cambio, ni contra el gasto que despilfarró nuestro futuro, si no se es blando con las personas que están esperando y bancando con ilusión, que es la esperanza atravesada por el deseo. Apoyamos estas leyes porque nadie se va a salvar solo en Argentina. O empujamos todos para adelante o no se sale”.

Embed GANANCIAS: cuadro comparativo con el impuesto a retener mensual según el régimen cedular actual y según la ley que se está debatiendo en Diputados. pic.twitter.com/UjdrC6xa1U — Blog del Contador (@BlogDelContador) June 27, 2024

Germán Martínez (UP / Santa Fe), como jefe del bloque opositor: