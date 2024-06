Futuro coparticipado del Impuesto PAIS sí o sí: Advertencia de Nicolás Massot

hay algo que termina con esta sanción. Terminan los pretextos y una suerte de cortina de humo para la cual sirvió todo este debate. También terminan todos los espasmos de agresión emocional del presidente para distraer con la discusión, por cierto sustanciosa y relevante, que llevamos adelante a lo largo de estos meses, de las verdaderas causantes que generan las dudas, y que no genera esta ley. Esta ley no tiene la

responsabilidad de lo que hace el mercado, que es mucho más que tenedores de bonos financieros. El mercado son todos los agentes de la economía, sean grandes, pequeños, nacionales o multinacionales. Todos toman decisiones de inversión, de ahorro, de consumo y de empleo a diario. No tiene la responsabilidad de esas señales que estamos viendo con cierta turbulencia y preocupación. Este Congreso fue culpado falazmente de haberlas generado.

Lo que ahora arranca, insisto, es el momento de develar esas certezas. ¿Por qué certezas? Porque son las numerosas contradicciones en las que a veces parece estar encerrado el gobierno, las que están generando estos comportamientos y dudas. Porque el DNU 70 derogaba la Ley de Abastecimiento. En realidad, está derogada la Ley de Abastecimiento, porque supuestamente teníamos que dar una señal contundente de liberación de precios, y no podía ser que esa herramienta fuera utilizada para controlar precios y cantidades. Pero rápidamente se inventó una maniobra de cartelización de 41 empresas —debe ser el cartel más grande del que se tenga registro— de medicina prepaga, porque no se podía liberar tanto el precio.

Cammesa

Los servicios deben valer lo que cuestan, y el RIGI es muy importante para traer las inversiones de Vaca Muerta, pero no dudamos en incumplir los contratos con las generadoras para pagar por la generación que esas inversiones deben producir. Y no dudamos en producir una quita compulsiva a las obligaciones del Estado con esas empresas, que es otra gran contradicción.

Decía que los servicios deben valer lo que cuestan, pero hace unas horas nos enteramos de que por segundo mes consecutivo se ha suspendido la actualización de tarifas.

Por ende, se vuelven a incrementar los subsidios. Entonces, parece que todos somos liberales hasta que llega el momento de liberar. Esta contradicción, que cruza a lo largo y ancho de todas las áreas de gobierno, es la que efectivamente está produciendo la cantidad de dudas que se ven manifestadas en el Riesgo País, en el valor del dólar o en algo mucho más preocupante, que es la cantidad de empresas -que, por supuesto, ya habían comenzado antes la decisión de abandonar el país- que hicieron un paréntesis para considerar esas decisiones y hoy las están ratificando y se siguen yendo.

Prepagas y tipo de cambio

Como dijo esta semana un reconocido economista, con estas actitudes el presidente Milei empieza a convertirse en un deudor de inflación. Empieza a adquirir un recurso muy utilizado, que es el de la represión de los precios controlados.

Insisto: me refiero a las prepagas, los servicios y el tipo de cambio. Por supuesto que algunos esgrimen el argumento de la herencia recibida y ninguno de estos problemas es culpabilidad del presidente Milei. Yo adhiero a eso. Es cierto y hay que ser justos. Él ni este gobierno son culpables de estos desequilibrios.

Pero también es cierto que este gobierno empieza hoy a ser responsable de dar certezas y de marcar el rumbo por el cual él se postuló para supuestamente liderar la salida de estos problemas.

Le agradezco, señor presidente, por la tolerancia. Voy terminando.

La Deuda Milei

¿Cuál es el plan financiero, el plan monetario y el plan fiscal de este gobierno? Los diputados Stolbizer y López Murphy hace meses vienen insistiendo en la necesidad de que este gobierno de una vez por todas envíe el Presupuesto 2024 para que dejemos de discutir a ciegas.

A esta altura ya no sé si esperamos que envíen el trabajo del Presupuesto, pero, definitivamente, les digo que no cuenten con nosotros para el DNU que deben estar preparando para ampliar techos y partidas presupuestarias si es que no mandan antes el plan monetario, financiero y fiscal.

Hasta acá llegamos trabajando a ciegas. Hasta acá llegamos con los apelativos de irresponsabilidad fiscal, cuando en realidad la máxima irresponsabilidad es estar llevando a todo el pueblo argentino a ciegas sin conocer cuál es el plan. Esto es lo que está pasando.

Ya termino, señor presidente.

lule menem jose rolandelli.jpeg José Rolandi, 'Lule' Menem y Lisandro Catalán escuchando a Nicolás Massot.

Atraso cambiario

Estamos totalmente consustanciados. Por eso somos parte de quienes están permitiendo que estas leyes sean aprobadas hoy. Estamos totalmente consustanciados con el fomento de la iniciativa privada, con el combate de la inflación y con el consecuente equilibrio fiscal que tenemos que buscar. Estamos totalmente consustanciados con la búsqueda de una disciplina monetaria que cuide el valor de la moneda. Pero ¿cuál es el rumbo?

¿Sostener el retraso cambiario para seguir reprimiendo inflación y, entonces, estirar la salida del cepo, que se aleja cada vez más con una brecha de 50 puntos y que esconde una devaluación ya ocurriendo y demorada adrede?

Entonces, ¿no vamos a salir del control de capitales? ¿Para qué estamos votando este RIGI si no vamos a soltar el principal requisito que esas inversiones nos están pidiendo? ¿Y cuál va a ser la prioridad? ¿La baja de impuestos o el superávit fiscal?

Porque parecería que las dos no se pueden compatibilizar.

Impuesto PAIS

Fíjense que del 100% del trabajo fiscal de este gobierno, el 40% se lo ha llevado el aumento que el mismo gobierno hizo, a cuatro días de asumir, del impuesto PAIS. Hoy ya no dicen que van a eliminarlo, sino que lo van a bajar. Bueno, lo van a bajar al mismo punto al que lo recibieron. ¿Sabe qué significa eso?

Para responder, quiero señalar solamente tres desafíos que esta casa va a tener que resolver en los próximos tres meses.

¿Sabe qué implica que sea una reducción y no una eliminación del impuesto PAIS? Que evidentemente el gobierno va a pedir la prórroga de ese impuesto, que pierde vigencia el día 23 de diciembre. Si va a pedir su prórroga, con total humildad lo digo, por lo menos en lo que a mí respecta, vamos a tener que dar un debate mucho más equilibrado respecto de la redistribución fiscal.

Vamos a tener que plantearnos ciertas cuestiones, tomando el guante que el Presidente nos ofrece de deslindarse de responsabilidades que ha absorbido el Estado federal y que las tienen que tomar las provincias. Yo adhiero que las provincias absorban los costos de los salarios docentes, de la totalidad de la obra pública y de las cajas de jubilaciones.

Vamos a dar ese debate, y espero que sea transversal y que convoquemos a los gobernadores.

karina francos.jpeg Karina Milei y Guillermo Francos festejando la aprobación de las leyes de Javier Milei sin tener que coparticipar el Impuesto PAIS.

Coparticipación

Tenemos que volver al esquema del '88 y al espíritu de la reforma del '94, a una coparticipación donde el 58% de los recursos vaya a las provincias y que las provincias absorban todas las competencias que este presidente no quiere absorber, cuidando, por supuesto, el sendero fiscal federal.

Sr. Presidente (Menem).- Concluya, diputado.

Sr. Massot.- Ya termino, presidente. Gracias a todos mis colegas por la tolerancia.

Tenemos que aprovechar la venidera discusión presupuestaria con un pedido inminente de prórroga de un impuesto que se ha convertido en el 2do. más importante de nuestro sistema, como es el impuesto PAIS, que no se ha coparticipado.

Hemos visto cómo todas las finanzas municipales y provinciales se han desplomado el 25%, y las nacionales, solamente el 7%, por los únicos dos impuestos no coparticipables: las retenciones a las exportaciones y lo que se ha convertido en las retenciones a las importaciones, es decir, el impuesto PAIS, que el presidente nos acaba de notificar que ha llegado para quedarse.

El segundo desafío tiene que ver con los jubilados.

Atención: según decía la diputada Fernández Molero, soy de los que reconoce que en la media sanción que hemos logrado y que ha buscado ser totalmente sustentable fiscalmente, hemos cometido un exceso en el cálculo de la movilidad.

Ahora, es muy importante que el gobierno entienda que acá no hay nadie buscando eso, que hay honestidad intelectual. Por lo tanto, que se baje de la amenaza del veto, porque es muy peligroso lo que puede ocurrir. Hablamos de una fórmula de movilidad que el Senado y la Cámara de Diputados, por primera vez desde 2006, tienen la oportunidad de votar casi por unanimidad. Esto es muy relevante hacia adelante.

Si se insiste con la confrontación, el DNU de cambio de fórmula corre peligro. El 60% o 65% de las voluntades pueden ir a favor de un cambio de movilidad que, si es vetado, el rechazo al DNU requiere solo 50 puntos.

Volveríamos a un esquema que realmente comprometería el plan fiscal del gobierno.

Sr. Presidente (Menem).- Le pido que concluya, por favor.

Sr. Massot.- Para cerrar, señor presidente, terminemos con esta idea de que ahora comienza la nueva etapa y de que con esta ley tenemos la certeza que estamos buscando.

Las certezas se esperan del Presidente. Acá va a tener la misma predisposición, pero lo que sí llegó es la hora de aflojar con la descripción y encarar la acción, de buscar menos culpables y encontrar más responsables, de menos viajes al exterior y más viajes al interior y, sobre todo, de mucha menos explicación y mucha más gestión.