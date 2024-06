La Oficina Anticorrupción denunció al echado exvice de Bullrich

Para la OA "existen elementos suficientes para sostener la posible comisión de delitos, por lo que se ha procedido a radicar la pertinente denuncia ante la justicia federal, para que en ese ámbito se determinen quiénes son los responsables de los hechos en cuestión", se informó en un comunicado.

"Con la finalidad de no frustrar ni entorpecer el accionar judicial, no se brindarán más detalles del caso", finalizó la nota de la OA.

Según consta en un documento interno citado por el portal Infobae, Ventura Barreiro citó en su despacho al jefe del SPF, Fernando Martínez, y le preguntó por las licitaciones de comidas para los internos de las prisiones federales. En esa reunión, del 12/06, le habría dicho entre otras cosas que “cuando la ministra se fuera, él iba a ser el próximo ministro de Seguridad”.

“Le dijo también que él no era ‘policía de policías’ y que estaba interesado en saber cómo iban a estar redactados los pliegos de la licitación de comidas para las cárceles federales. También le preguntó por la readecuación de precios de las adquisiciones ya realizadas, que se manejan por el sistema de ‘legítimo abono’”, señala un documento elaborado por el Ministerio de Seguridad con la firma de varios funcionarios.

“Tuvo una actitud incompatible con un funcionario público que es pedirle un pliego al jefe del Servicio Penitenciario y entregarle un pliego armado para unos empresarios. No era su área (...)“, dijo Bullrich ayer en diálogo con Eduardo Feinmann. En esa misma entrevista, la ministra aseguró que la salida de Ventura Barreiro “no tuvo ninguna vinculación con la interna del PRO”.

Según el testimonio del director del SPF, agrega Infobae, Ventura Barreiro efectivamente se involucró en el pliego de alimentos crudos y realizó algunas modificaciones que beneficiaban a una empresa concreta, a la que no se menciona.

“Las modificaciones sugeridas a través de Ventura Barreiro estaban enfocadas alos antecedentes de las empresas, de las que se pretendía que tuvieran experiencia en establecimientos penitenciarios; que la empresa poseyera una planta de elaboración a menos de cien kilómetros de distancia de la unidad penitenciaria; y solicitaba que se desestimara cualquier oferta que se realizara por debajo del diez por ciento (10%) del precio testigo, al que llamaban “precio vil””, declaró Martínez ante las autoridades del Ministerio en una reunión que se realizó el sábado pasado.

El jefe del SPF también aportó las conversaciones por WhatsApp que había mantenido con el ex secretario de Seguridad. “Aceptó que había sido así, me pidió otra oportunidad, pero en estos temas no hay segundas oportunidades”, dijo Bullrich sobre Ventura Barreiro.

