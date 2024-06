Selección Argentina: La hora de Alejandro Garnacho

Hasta el momento no ha rendido como en su club, es cierto, pero su competidor no está a la altura, y parece que solo Scaloni le encuentra justificativo a su titularidad. Está a la vista que Nicolás Gonzales no está a la altura de lo que exige el seleccionado argentino. Ni queremos imaginar si hubiera ido a Qatar lo que hubiera sucedido, ya que para el DT argentino era titular puesto. Ni siquiera Dybala, de muchísimo más nivel que el jugador de la Fiorentina, pudo hacerlo cambiar de opinión.

En estas condiciones Alejandro Garnacho tiene todo a favor para ser el dueño de la franja izquierda del frente de ataque, solo tiene que hacer lo que mejor sabe, jugar como en su club, y no pensar más, ya que el resto vendrá solo.

