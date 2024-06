¿Cómo 5 minutos de yoga pueden ayudarte a tener mejor sexo?

“Aprendes a escuchar tu cuerpo”, explicó Herbenick, “y, luego, puedes aplicar ese conocimiento a tu vida sexual”.

Esta especialista es una de las que recomienda practicar yoga para mejorar la vida sexual por varias razones. Una de ellas es que practicar yoga puede ayudar a mejorar la movilidad de la cadera y fortalecer el tronco.

Asimismo, practicar una respiración lenta, profunda y diafragmática (como la del yoga) es en particular valioso para las relaciones sexuales.

Este tipo de respiración ayuda a relajar tanto el sistema nervioso parasimpático del cuerpo como el piso pélvico. Y sabemos que un suelo pélvico relajado ayuda a tener mejores orgasmos y erecciones.

“Descubrirás que la penetración vaginal es más cómoda y puede que las erecciones se produzcan con más facilidad”, dijo la experta.

Otro experto consultado por The New York Times, indicó que, si no te sientes con ánimos para moverte a través de posiciones de yoga, la práctica de la respiración por sí sola es valiosa.

Beneficios del yoga

Practicar yoga puede tener muchos otros beneficios para la salud. Se sabe que el yoga es una actividad que puede ayudar a mejorar el estado físico y mental de las personas (más allá del sexo).

Los beneficios del yoga para el cuerpo son variados y muchos de ellos han sido comprobados por la ciencia.

MedlinePlus, el servicio de información de la Biblioteca Nacional de Medicina de los Estados Unidos, detalla que el yoga ayuda a reducir la presión arterial y la frecuencia cardíaca.

Además, puede ayudar a relajar el cuerpo, mejorar la confianza en sí mismo, reducir el estrés, mejorar la coordinación, mejorar la concentración, ayudar a dormir mejor, ayudar a la digestión, y combatir la ansiedad, el dolor de espalda y la depresión.

