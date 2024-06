Los 5 tés para la erección que seguro no conocías

Té verde

El té verde es una de las bebidas más antiguas del planeta. Este té proviene de la planta Camellia sinensis y por mucho tiempo se ha creído que podría tener efectos beneficiosos para el pene.

Una de las razones es que el té verde podría ayudar a mejorar el flujo sanguíneo hacia el pene y el resto del cuerpo. Esto no es dato menor, ya que la buena circulación de la sangre es fundamental para lograr erecciones.

El sitio Eat This, Not That reseña que, el té verde es rico en compuestos llamados catequinas. Las catequinas, aumentan el deseo al promover el flujo sanguíneo a la región inferior.

Té negro

En la medicina tradicional se afirma que la infusión de té negro tiene actividad estimulante sexual masculina.

Un estudio en ratas, que aparece en PubMed, encontró que el té negro puede "funcionar como un afrodisíaco oral seguro y de acción rápida”.

"También puede ser útil en ciertas formas de insuficiencia sexual, como la eyaculación precoz y la alteración de la libido y otras funciones sexuales”, se reseña en el estudio.

Té de manzanilla

El té de manzanilla es un té muy popular y barato que destaca por su contenido de antioxidantes.

El sitio especializado Hims ubica este té entre los posibles tés para la erección. ¿Por qué? Una de las razones es que la manzanilla ayuda a prevenir algunas causas de disfunción eréctil, como la diabetes.

Además, esta hierba podría ayudar a relajarse y combatir la ansiedad.

“La ansiedad por el desempeño y otros problemas de salud mental pueden causar disfunción eréctil. El uso de una ayuda para la relajación, como el té de manzanilla, podría reducir la ansiedad y mejorar el rendimiento sexual”, mencionan.

Té de ginseng

También conocido como Panax ginseng o ginseng coreano se ha utilizado durante miles de años para tratar diversos problemas de salud, incluyendo la impotencia sexual.

De acuerdo con la Clínica Mayo: "Un estudio del ginseng Panax mostró que mejora la función sexual en hombres con disfunción eréctil. Para la eyaculación precoz se utiliza un preparado en crema”.

“El ginseng Panax contiene muchos ingredientes activos. Parece ser seguro si se utiliza a corto plazo", agrega.

Té de ginkgo biloba

Ginkgo biloba es una hierba muy conocida por sus potenciales efectos beneficiosos en el cerebro, pero también se le conoce como ‘Viagra natural’.

Esta última forma de denominar al ginkgo biloba es porque se promociona como una planta que posiblemente ayude a mejorar la función eréctil y el deseo sexual.

Medical News Today detalla que un estudio con ginkgo biloba “observó una mejora en la función sexual en hombres que tomaban medicamentos antidepresivos”.

“Esta es la razón por la que los investigadores creen que el ginkgo puede ser eficaz para los hombres que padecen disfunción eréctil debido a la medicación”, comentan.

