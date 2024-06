Yanina Latorre vs. Marina Calabró: Se negó a hacer el pase

Yanina Latorre se abstuvo de realizar el pase con Marina Calabró

Ante estas declaraciones, Yanina Latorre, quien comparte la misma estación de radio y sostiene una relación amistosa con la periodista, se negó a hacer el pase, expresando abiertamente las razones que la llevaron a tomar esta decisión.

Para comenzar, la integrante del panel de LAM fue contundente con su amiga respecto a lo sucedido: “Ayer Marina generó una incomodidad en la mesa y no me digas que se le escapó, porque ella es grande y sabe”.

“Yo creo que en la familia de ella no lo estarían queriendo a Barbano y no lo respetan", continuó. “Yo creo que en la familia de ella no lo estarían queriendo a Barbano y no lo respetan", continuó.

“Me parece que él no la quería blanquear. Segundo que cuando ellos se separaron, él quedó mal. Quedó como un celoso, medio machista y ella quedó muy como víctima. Marina se la pasa llorando por todos lados. Acá vino muy destrozada y todas las veces que me pidió no tocar el tema, no lo hemos tocado. Lo que pasa es que hoy el tema lo puso ella en la palestra en el Martín Fierro, ganando una estatuilla”, añadió tajante.

“Yo hablé mucho con Marina. Hay un montón de cosas que sé que por una cuestión de respeto y no las voy a contar, porque fue lo que hablamos en off. Le dije: 'Salí de ahí, no va y no va’ ”, afirmó Yanina Latorre.

Embed - "En ésta estoy del lado de Barbano" | #Yanina1079

“Hay cosas que uno tiene que poder manejar, más a una edad adulta y teniendo hijos. Para mí, entre un tipo y mis hijos, no hay nada más importante que ellos. Si vos me decís que estuvieron 40 años juntos, bueno. Fueron 5 minutos, son compañeros. Si el tipo no quería blanquear con ella, con esto terminó de perder. Ella generó que lo abucheen. Si no se lo quiere dedicar, ¿por qué hay que obligarlo?”, sumó.

Quien como si fuera poco lo anteriormente expuesto, reveló durante su programa que no tenía intención de entablar una conversación con Marina en ese momento: “Me siento boludeada o forreada si estoy acá hablando de los vestidos, de la estatuilla y de esas cosas cuando pasó lo que pasó. Lo hizo Marina, lo generó ella y tenemos un pase y un programa. Más sabiendo que en La Nación + tocó el tema”.

“Yo no voy a fingir demencia y que me digan: ‘Ay, te comiste los mocos, no le preguntaste’. Así que hoy prefiero no hacer el pase y volvemos mañana con el pase, cuando ya se haya pasado la hoja y haya otro problema”, culminó diciendo. “Yo no voy a fingir demencia y que me digan: ‘Ay, te comiste los mocos, no le preguntaste’. Así que hoy prefiero no hacer el pase y volvemos mañana con el pase, cuando ya se haya pasado la hoja y haya otro problema”, culminó diciendo.

---------------------------------

Más contenido en Urgente 24

Con Mercado Pago en rojo y Naranja X en descenso: Quién ocupa la cima

Banco Nación sorprende con 24 cuotas sin interés en productos seleccionados

Coto se asocia con MODO para brindar reintegros masivos: Cómo ahorrar más de $40.000 mensuales

La película de Netflix que atrae millones de espectadores