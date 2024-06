Sexo oral: La mayoría de las personas comete este error imperdonable

Pero, además, el sexo oral también puede exponerlo a lesiones, verrugas, y fluidos sospechosos en los genitales, que pueden estar relacionados con alguna ITS.

“¡El hecho de que alguien parezca libre de enfermedades por fuera no significa que lo esté! Si ve lesiones, crecimientos o secreción inusual en el área genital, espere. Estos síntomas pueden deberse a numerosas ITS y el contacto físico con ellas puede provocar una infección”, advierten.

En ese sentido, lo que han recomendado desde la Universidad de Florida es: “Mira antes de lamer”.

Claro está, si tu pareja no tiene lesiones o signos de alguna ITS no quiere decir que no haya riesgo de contagio.

Y es que, es posible que muchas personas con una infección de transmisión sexual no sepan que están infectadas. Muchas de las enfermedades de transmisión sexual frecuentemente no producen síntomas y no son detectadas.

¿Cómo protegerse en el sexo oral?

De cualquier manera, siempre es fundamental practicar sexo oral de manera segura, es decir, usando métodos de barrera.

"Si usted tiene sexo oral, debería protegerse", recalcan los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de los Estados Unidos (CDC).

Para el sexo oral en el pene, los CDC dicen que hay que cubrir el pene con un condón de látex que no esté lubricado. Ahora, si usted o su pareja son alérgicos al látex, podrían utilizar condones de plástico (poliuretano).

Pero, recuerde, no sólo es importante usar condón, sino que hay que usarlo correctamente.

Por otro lado, para el sexo oral en la vagina o en el ano, los CDC indican que hay que usar un dique dental, o cortar un condón para formar un cuadrado y ponerlo entre su boca y la vagina o el ano de su pareja.

Esto es sumamente importante, considerando que las infecciones de transmisión sexual que pueden contagiarse de una pareja a otra a través del sexo oral incluyen herpes, gonorrea, clamidia, sífilis, virus del papiloma humano (VPH), entre otras.

