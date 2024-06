Edgar Ramírez reveló su nueva película y dejó a todos boquiabiertos

Embed - Borderlands Movie | Official Trailer

¿De qué trata Borderlands?

Según el sitio especializado FilmAffinity, Borderlands se centra en la historia de “Lilith (Cate Blanchett), una infame cazatesoros con un misterioso pasado, quien regresa a su planeta natal de Pandora para encontrar a la hija desaparecida del poderoso Atlas (Edgar Ramírez).

Para ello forma una alianza inesperada con un heterogéneo equipo de inadaptados: Roland (Kevin Hart), un antiguo mercenario de élite ahora desesperado por la redención; Tiny Tina (Arianna Greenblatt), una demolicionista salvaje preadolescente; Krieg (Florian Munteanu), el musculoso protector de Tina; la científica Tannis (Jamie-Lee Curtis); y Claptrap (Jack Black), un robot muy peculiar.

Estos extraños héroes deberán luchar contra monstruos alienígenas y peligrosos bandidos para buscar y proteger a la niña desaparecida, que puede tener la clave de un poder inimaginable. El destino del universo podría estar en sus manos, pero lucharán por algo más: el uno por el otro”.

¿Qué películas ha hecho Edgar Ramírez?

El reconocido actor Edgar Ramírez ha participado en diversas películas nacionales e internacionales. Sin duda, una de las más emblemáticas ha sido 'Punto y Raya', la cual representó a Venezuela en los Premios Oscar.

En total, Ramírez ha trabajado en más de 20 películas, como: Domino, Borne, Agentes 355, Jungle Cruise, Yes Day, The Last Days of American Crime, La Red Avispa, La Quietud, Bright, La chica del tren, Manos de piedra, Joy, Punto de quiebre, Líbranos del mal, Libertador Simón Bolívar.

También se le puede ver en: El abogado del crimen, La noche más oscura, Furia de titanes 2, Saluda al diablo de mi parte, Justo en la mira, Che, Cyrano Fernández, Elipsis y otras.

Más recientemente, Edgar Ramírez estuvo en el Festival de Cannes junto con Selena Gómez y Zoe Saldaña para promocionar la película Emilia Pérez, aclamada por la crítica. Su paso por Cannes no fue en vano: Deslumbró, como siempre.

