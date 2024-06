Se filtró un ultimátum de América TV a Marcelo Tinelli: "Le pedimos que se corra"

Por último, el decisor indicó que desde el Grupo América "ayudaron económicamente a Tinelli con una deuda que sería de 800 mil dólares en 2023".

Respecto a la resolución que quieren encontrarle al conflicto con el director artístico, indicaron a Calabró:

Nuestro ideal es que haga un programa en el último trimestre, si funciona brindamos y festejamos todos, si no funciona es la salida elegante para que se vaya de una vez. Nosotros ya no contamos con él para nada. Teníamos una idea de su ego, de sus mañas, pero esto que está pasando es desconcertante, no entra en ningún registro que podíamos haber tenido de él Nuestro ideal es que haga un programa en el último trimestre, si funciona brindamos y festejamos todos, si no funciona es la salida elegante para que se vaya de una vez. Nosotros ya no contamos con él para nada. Teníamos una idea de su ego, de sus mañas, pero esto que está pasando es desconcertante, no entra en ningún registro que podíamos haber tenido de él

Ángel de Brito se hartó: Estalló contra América TV y Marcelo Tinelli

El malestar con Marcelo Tinelli puertas adentro de América TV no es novedad y los rumores sobre un inminente despido siguen tomando fuerza. En este marco, en su regreso a LAM Ángel de Brito apuntó contra el canal y el empresario de medios por el recorte que sufrió su ciclo para darle lugar a la nota con Lionel Messi.

Ya desde el inicio del envío, De Brito no escatimó en comentarios filosos contra la señal. Sin embargo, reservó lo más picante para la entrevista que le realizó a Marina Calabró tras su reciente renuncia a la columna de espectáculos que encabezaba en Lanata sin filtro.

"Yo soy testigo que tu renuncia tiene que ver con lo profesional, más allá de lo personal. Lo venimos hablando desde hace meses, desde que se acortó el programa. Te costó renunciar igual, yo me hubiese ido ese mismo día", lanzó el conductor, y luego agregó con severidad:

Acá cuando Tinelli nos sacó media hora para poner esa nota hermosa con Messi, yo hubese enunciado. Pero como estaba de vacaciones no me importó, lo dejé pasar Si a mí me recortan así, me voy. Mañana viene quien quiera que sea el gerente de programación de este canal y me dice 'LAM dura una menos', me voy Acá cuando Tinelli nos sacó media hora para poner esa nota hermosa con Messi, yo hubese enunciado. Pero como estaba de vacaciones no me importó, lo dejé pasar Si a mí me recortan así, me voy. Mañana viene quien quiera que sea el gerente de programación de este canal y me dice 'LAM dura una menos', me voy

"Quien quiera que sea. Marce ahora está boxeando, viendo allá los partidos. Acá todos los días llama uno distinto, hay muchos gerentes", espetó De Brito.

