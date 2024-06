Pase dinamitado en El Observador: Yanina Latorre se hartó de Marina Calabró

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/yanilatorre/status/1806725060641861926&partner=&hide_thread=false No lo hago mas https://t.co/4DQYH9DmYO — Yanina Latorre (@yanilatorre) June 28, 2024

Por su parte, la también politóloga optó por evitar la polémica y ante la consulta de los medios sobre los dichos de Latorre aseguró: "No pasa nada. De mi parte cero problema".

Respecto a la continuidad del pase, Calabró se limitó a responder: "Ni idea qué pasará".

Urgente24 se comunicó con Calabró para conocer su versión de los hechos pero al momento de publicar esta nota no había respondido.

Yanina Latorre desatada contra Marina Calabró: "Es tan zorra"

Todo explotó ayer cuando la hermana de Iliana se refirió a su renuncia al programa de Jorge Lanata por Radio Mitre y afirmó: "Lo cuento porque ya lo contó Yanina Latorre". A lo que Barbano, disparó picante: "¿Y qué, Yanina Latorre es la vocera de Radio Mitre?".

Mientras que Marina no se quedó callada. "Parece que sí, o vocera de Mitre y de Tartu (por Augusto Tartúfoli, quien la reemplazará en su columna en la radio)", respondió .

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/AmericaTV/status/1806486110555521399?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1806486110555521399%7Ctwgr%5Ec8f89898ceb821f30682b9b6492198cef72dcbf4%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Furgente24.com%2Focio%2Fyanina-latorre-desatada-contra-marina-calabro-es-tan-zorra-n579975&partner=&hide_thread=false Rolando Barbano y Marina Calabró contra LAM y Yanina Latorre



La panelista le responde a la ex pareja.



Cc #LAM en América TV @elejercitodelam @AngeldebritoOk pic.twitter.com/ZdCoXLHrJL — América TV (@AmericaTV) June 28, 2024

Acto seguido, De Brito se mostró enojado con la ex pareja de periodistas y aseguró en LAM, su programa por América TV: " Yanina no es vocera de nadie. Barbano y Calabró ubíquense los dos. Están haciendo el ridículo en los medios todo este tiempo y hemos sido más que buenos con los dos".

Luego, llegó el turno de Latorre, quien por supuesto, no iba a perderse de replicar a su colega. " Es tan zorra... que lo twitteé y cuando voy al pase, no me preguntó nada. Yo la verdad que vengo media emputada con ella, porque soy compañera, hacemos un pase juntas, hablamos un montón, la ayudé a blanquear, blanqueé cuando ella me lo pidió, la ayudé para pegarle a la hermana, se el motivo por el cuál se separaron y cosas que ella me contó que no voy a contar..", comenzó.

Y agregó: "Un día empecé a ver que me mentía en la cara, fuera del aire...T odo a lo zorra y a mi las zorras no me gustan y no me gusta que me den la cara y me enfrenten". "Le perdí la confianza", cerró tajante.

