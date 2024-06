Marcelo Tinelli se estrella en el rating y América TV ya no le perdona nada

"Ya no alcanza con la estelaridad de pararse adelante de la cámara y decir: 'Soy Tinelli'. En la televisión, el contenido es el rey. Èl no puede pegarse este tiro en los pies", manifestó la columnista. "Ya no alcanza con la estelaridad de pararse adelante de la cámara y decir: 'Soy Tinelli'. En la televisión, el contenido es el rey. Èl no puede pegarse este tiro en los pies", manifestó la columnista.

"Esto es contenido de redes y malo", concluyó la comunicadora, atribuyendo la escasa aceptación del programa a la falta de propuestas de Marcelo Tinelli y su equipo.

image.png

No obstante, como mencionamos previamente, Calabró no fue la única en abordar este asunto, ya que la noticia fue tratada por el periodista Nacho Rodríguez en su perfil de X, quien también emitió su opinión al respecto.

“América TV levantó ‘Primos De América’, el programa de Marcelo Tinelli en la Copa América que su segunda emisión salía hoy a las 22:00 y todos los martes/jueves desde la semana que viene. Enojo y disconformidad con el rating, la edicion, el contenido y demás”, añadió avalando el comentario de su colega.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/NachoRodriOk/status/1803804960875831742?t=vToaEqIQieKi0TyK0117RQ&s=03&partner=&hide_thread=false URGENTE@AmericaTV levanto #PrimosDeAmerica, el programa de Marcelo Tinelli en la #CopaAmerica que su segunda emision salia hoy a las 22:00 y todos los martes/jueves desde la semana que viene.



Enojo y disconformidad con el #rating, la edicion, el contenido y demas… https://t.co/j4Dl98CCY6 pic.twitter.com/Vm9B8pCphV — | Nacho Rodriguez (@NachoRodriOk) June 20, 2024

Cómo se reestructura América sin el programa de Tinelli

De acuerdo con la información proporcionada en su página web oficial, la programación de América para este jueves 20 de junio se organizó de la siguiente manera:

20:00 hs: LAM

22:00 hs: Noche al Dente

23:00 hs: Pasó en América

----------------------

Más contenido en Urgente 24

Jumbo incorpora 12 cuotas sin interés en electrodomésticos seleccionados: Qué tarjetas aplican

El famoso bodegón con 4.1 estrellas en Google y un extenso número de halagos

La película de 120 minutos que se destaca en Netflix

Trenes Argentinos ofrece pasajes desde $12.000 para recorrer el país