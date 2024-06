La película de 120 minutos que se destaca en Netflix

Sin embargo, "La apariencia de las cosas", al igual que numerosas películas, no se encuentra libre de controversia. Por el contrario, las opiniones de los críticos se encuentran divididas, puesto que, mientras algunos aplauden la creación de un ambiente sofocante y la actuación de Seyfried, otros señalan que la trama podría haber sido desarrollada con mayor profundidad.

Para ser más específicos y considerando las opiniones expresadas en Filmaffinity, los usuarios declararon lo siguiente: "Es una película con libertad, fuera de lo corriente de este tipo propuestas. Deliberadamente lenta y tranquila, pero extrañamente Interesante. Posee clichés, pero a la vez momentos curiosos. No es la típica película de casas encantadas ni fantasmas. Esconde más de lo que puede parecer. Otra cosa es que la audiencia entre al juego o no. Yo he entrado", comentó Alamillos.

"Netflix nos brinda una vez más con una apuesta por el terror y el suspense, aunque he de decir, que miedo no da, y el suspense no está del todo logrado, las dos horas que dura la película se pasan volando, pues es una película entretenida. Es de esas películas que no me arrepiento de haber visto", añadió Micael.

Asimismo, hay quienes consideran que el libro logra capturar mejor los matices y la complejidad de la historia.

image.png

De igual modo y pese a las opiniones divididas, esta película se perfila como una opción interesante para los aficionados del género. No obstante, como decimos habitualmente la crítica es completamente subjetiva, por lo que deberán verla para formar su propia valoración.

