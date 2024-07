OLGA pierde a una de sus figuras: Emocionante despedida

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/olgaenvivo/status/1809230545945022968&partner=&hide_thread=false Para emocionarse y extrañaaar pic.twitter.com/y8ng62KOED — OLGA (@olgaenvivo) July 5, 2024



A pesar de la insistencia, finalmente, el cantante decidió no extender su participación y se despidió al aire. Visiblemente emocionado expresó: "Cuando estaba calentando el agua para el mate, miraba fijo el termo y decía: 'Hoy es mi último día en OLGA'". Y siguió: "Me pegó mal. De verdad, no es joda. Lo que me llevo de acá es un montón".