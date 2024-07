Este banco lanzó el crédito hipotecario con la tasa más baja de Argentina

El director provincial de Vivienda y Urbanismo (DPVyU), Lucas Crivelli, destacó el gran interés que despertó la noticia en los santafesinos, y explicó que los interesados no tienen que anotarse de manera apresurada, ya que “La inscripción permanece abierta, lo que tiene son cortes parciales" y quien no salió sorteado "no necesita volver a inscribirse, va a estar. Y aquel que salió sorteado como suplente, pero no fue convocado, también va a estar".