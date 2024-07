Elecciones 2024: ¿Cómo licuar el triunfo de Marine Le Pen?

Marine Le Pen o El gran cordón sanitario

El otro caso extremo es asumir que haya una gran coordinación contra el Reagrupamiento Nacional. En concreto, que en cada circunscripción los votantes de Ensemble de la primera vuelta voten todos por el Nuevo Frente Popular cuando su candidato no sea una opción; y viceversa, que todos los del NFP voten por Ensemble frente a la extrema derecha cuando el candidato de la izquierda no esté en la segunda votación.

Bajo estos supuestos, el Reagrupamiento Nacional se quedaría muy lejos de la mayoría absoluta, con apenas 145 asientos; la suma de izquierdas rondaría los 223 y los de Macron, los 146.

Este escenario tampoco es realista. Primero, porque no todos los votantes del Nuevo Frente Popular y de Ensemble van a seguir la consigna de sus partidos. Y segundo, porque el Reagrupamiento Nacional también ganará votantes de otras formaciones que no están en segunda vuelta. ¿Cómo podemos predecir estos flujos? La solución pasa por mirar los sondeos, lo que nos lleva a nuestro escenario central.

¿Qué muestran las encuestas hoy, en Francia?

Las encuestas de estos días nos permiten estimar cómo actuarán en segunda vuelta quienes votaron a cada partido en la primera. Por ejemplo, según la encuestadora Cluster17, en un duelo entre el NFP y el RN, el 30% de los votantes de Ensemble se decantaría por los primeros y solo un 12% por los segundos (el resto no saben o se abstendrán). Del mismo modo, enfrentados Ensemble y RN, el 42% de los votantes del NFP haría ese cordón sanitario.

Gracias a estos datos podemos hacer una mejor predicción. Vamos circunscripción por circunscripción, moviendo los votos de la primera vuelta a la segunda según, 1) qué candidatos concurren, y 2) cómo serán los flujos de los votantes cuya primera opción no existe ya.

En esta postulación el Reagrupamiento Nacional sería la primera fuerza con unos 200 diputados, pero no parecen cerca de la mayoría absoluta. Les siguen el Nuevo Frente Popular, con unos 180, y Ensemble, con alrededor de 130; Los Republicanos, junto a otras formaciones de derechas, sumarían alrededor de 50 escaños. El resto de candidatos se reparten otra veintena.

De obtenerse este resultado, se abrirían dos escenarios:

Primero, el bloqueo. Las posibles coaliciones para llegar a la mayoría de 289 escaños, o acercarse a ellos, no suman, o sus partidos son incapaces de ponerse de acuerdo.

El segundo, la gran coalición. En los últimos días de campaña, desde el centro afín a Macron y la izquierda moderada (la parte del Nuevo Frente Popular que excluye a su sector más radical, el liderado por Jean-Luc Mélenchon) han barajado en público la idea de una alianza para gobernar, que podría incluir también a la derecha moderada.

Hasta el momento, según el periódico The Guardian, el escenario general es de señalada abstención y/o de no sabe, no contesta, a la hora de ser consultada la ciudadanía en relación a su elección.

