Vuelo cancelado: Intercargo también bloquea a Córdoba

Continúan las demoras en Aeroparque y Ezeiza por la protesta de Intercargo (Foto Twitter: @Javotelopez). Intercargo le complica la vida a los pasajeros.

Muchos pasajeros llegaron a las terminales desconociendo la situación y, al encontrarse con vuelos cancelados, desataron su furia. “Desde las 18 de ayer que estoy acá porque Latam no me da ninguna posibilidad de llevarme a un lugar. Somos de Chile. Nos quedamos acá con nuestros propios recursos, no hemos dormido. Vinimos por el fin de semana, la pasamos bien acá pero pasa esto”, denunció una mujer chilena desde el Aeropuerto de Córdoba a Radio Mitre.