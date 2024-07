Economistas explotan por la Base Monetaria y la emisión: "Duhalde 2002"

Ahora dicen: “Que suba la base monetaria es precisamente lo que queremos que pase”.

Este doble discurso demuestra que no tienen la más mínima idea de qué política monetaria quieren seguir. De dolarizar, pasaron a la competencia de monedas, de la competencia de monedas a dejar congelada la base monetaria y de dejar congelada la base monetaria a festejar el aumento de la base monetaria. Tienen una enorme confusión en temas monetarios que hace pensar que este experimento puede terminar muy mal. Finalmente, se la pasan gritando VLLC y obligan a los exportadores a vender los dólares, fruto de su trabajo, al BCRA a un precio por debajo del mercado. Empiecen a gritar VLEC (Viva La Exportación Carajo).

Moreno festeja este tipo de políticas. Cancelar pasivos remunerados con emisión monetaria y generar una llamarada para licuar jubilaciones, sueldos, postergar pagos y aumentar impuestos (impuesto PAIS, impuesto a los combustibles y ganancias), es hacer la gran Duhalde. Sorprenden que quienes se dicen libertarios copien el modelo Duhalde 2002 y lo quieran vender como liberalismo.

Le respondió el propio Luis Caputo, y con ironía:

"Jamás creí que la deshonestidad intelectual iba a llegar al límite de leer colegas quejarse porque suba la BM. Que suba la base monetaria ES precisamente lo que queremos que pase. Esto NO es emisión monetaria, sino cambio en la composición de pasivos del BCRA, que pasan de remunerados (pases) a no remunerados (BM), producto de la baja de la inflación."

Le respondió Nicolás Cachanosky:

"Una lástima ver a un Ministro hablar de "deshonestidad intelectual." Esas posiciones responden con altura, no con bajezas. El Ministro Caputo puede estar molesto, pero no faltan razones en los críticos", y luego redactó un hilo en X dedicado a Caputo:

Los cruces siguieron. Por ejemplo:

Jorge C. Ávila:

"Mtro Caputo: la respuesta a esa tonta crítica es así: 'Si no acompañaba aumento de demanda nominal de dinero por devaluación del 13/12, tasa de interés habría volado y recesión habría sido más profunda aún.' El aumento de BM se explica básicam. por acumul. de reservas intern'les."

Roberto Cachanosky (quien se conoce con Ávila de Ucema, donde también de desempeñó Diana Mondino, y el cofundador fue Carlos Rodríguez, todos discrepando entre sí hoy día), le respondió a su crítico:

"Me parece que no miraste el informe monetario diario @JorgeAvilaOpina. La crítica al aumento de la base monetaria no es tonta. Un abrazo".

Y entonces intervino Diego Giacomini. En la ex sociedad intelectual entre Javier Milei y Diego Giacomini, éste aportaba, por ejemplo, la visión monetaria, un tema negado para Milei, que nunca lo entendió ya que su especialidad es la teoría macroeconómica.

Giacomini intervino a lo Giacomini: pidiendo la renuncia de Luis Caputo y Santiago Bausili, por mala praxis, quizás desconocimiento:

"Advierto y adelanto hace meses: las inconsistencias, contradicciones y mentiras del gobierno son supinas. Se inventan realidad no sólo paralela, sino opuesta a los hechos y a su propia acción. ¿Cuándo renuncian el ministro y presidente BCRA? Para eso; alguien debe querer agarrar. Acá abajo dejo placa con la expansión monetaria delirante de este gobierno, que desde un principio hablaba de emisión monetaria “0” y ahora la promete “otra vez”. El PEN habla de “ancla nominal” cuando la Base y los billetes crecieron +41% y +30% en 2 meses. Delirante ceguera. Hace meses advierto: paralelo y brecha seguirán subiendo. El dólar está barato y la brecha chica si no hay un cambio radical. Primero se volverá a acelerar IPIM. Más tarde IPC. Luego, volverá a caer el poder adquisitivo de los salarios con desempleo creciendo. Inflación en 'U'."

