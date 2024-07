Yeza envalentonado y con mensaje a Milei: Sin PRO, "se pondría peligrosa la situación"

Martín Yeza.jpg Martín Yeza, el hombre de Macri en la Asamblea del PRO donde se definen las alianzas electorales, muy crítico de la gestión Milei.

Luego, intentó equilibrar el tono de sus declaraciones con críticas a la gestión de Axel Kicillof: “Yo creo que los problemas de la Argentina están cada vez peor. Yo soy de la provincia de Buenos Aires, la cosa está degradada, hay un proceso de desintegración social, hay lugares en donde está todo podrido, no hay ley. Yo soy diputado, entonces les contás el proyecto de ley [a los vecinos] y te dicen ‘acá está entongado el juez, el fiscal, pasa el patrullero, están en una agrupación política’. ¿Qué le vas a decir a ese tipo? ¿Que con una ley va a cambiar la cosa? Si te dicen ‘acá no hay ley’. Ahí decís: ‘Esto está frágil’”.

Ninguneo a la baja de la inflación y críticas

“Yo lo he discutido con el ingeniero Macri, cosa en la que estamos de acuerdo, creo que con lo que hoy es la política argentina no alcanza para resolver los problemas. Tenemos que crear algo nuevo, una nueva generación de dirigentes con una nueva generación de ideas, hasta organizacionales para ver cómo diseñar el Estado, las instituciones, porque el problema del país se va a incrementar si no, no va a mejorar. O sea, podremos tener inflación de un dígito en el mejor de los casos si lo logran, veremos a qué costo, de qué manera, pero hay un proceso que a mí me preocupa mucho”, puntualizó Yeza.

El legislador también se distanció de las ideas libertarias: “En esta generación de ideas nosotros estamos de acuerdo, estamos dentro. Pero de repente me decís ‘bajar la edad de la votación a los 13 años’ y yo te digo que me parece que hay otras preocupaciones, que hay otras prioridades. Entonces vos me decís: ‘Venite a mi fiestita, sumate a esto’. Y yo te digo: ‘Pará, loco, yo te voy a acompañar de todo corazón, para empezar, pero es mucho más importante que nuestro país tenga inflación de un dígito a que yo esté discutiendo eso, que me parece una estupidez fenomenal’”.

Y agregó más diferencias con la gestión Milei: “Lo que pasa en materia de relaciones internacionales con el Gobierno: un día nos peleamos con España, otro día decimos que Bolivia se hizo un autogolpe. Parece como una política exterior a la que no estábamos acostumbrados, que no compartimos. Que los chinos tal cosa, que los no sé qué tal otra”.

