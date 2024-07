Patricia Bullrich sin poder en el PRO, ¿le sirve a Milei?

Milei tendería a pensar lo mismo. Pero al Presidente, sin embargo, no le daría igual tener un control del PRO a través de Bullrich, su ministra, que no tenerlo. De hecho, el primer anuncio de la Asamblea que Macri conduce a través de Martín Yeza fue confirmar que no habrá una fusión entre el PRO y LLA. Una respuesta directa y sin matices a la aspiración que Milei reiteró en una reciente entrevista.