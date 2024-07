Asamblea del PRO: Macri impone conducción, descartan fusión con LLA y Bullrich furiosa

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/Editor_76/status/1808892389752177097&partner=&hide_thread=false Mal día para Patricia Bullrich. El macrismo la echó literalmente del PRO en asamblea partidaria , y encima fue insultada por la gente a la salida de Pertutti en el Abasto. Ni sus custodios pudieron tapar la bronca de la gente. pic.twitter.com/JRfB4cUze3 — Editor (@Editor_76) July 4, 2024

Bullrich delegó los comentarios en los diputados Damián Arabia y Pablo Walter. Ambos negaron que se produzca una ruptura del PRO, pero los comentarios no hicieron más que abonar esa posibilidad.

"Se quedan con un partido chiquito, el partido de los amigos, de los perdedores", sostuvo Walter, manifestando el malestar extremo de esa facción. "Patricia tiene a la gente y las ideas", dijo en contraposición.

Arabia dijo que "algunos vivos aprovecharon" para incumplir con el supuesto acuerdo. Cuando se le consultó quiénes eran esos "vivos", Walter señaló a "los mismo que el año quisieron ir a una interna sin sentido y perdieron por paliza", en alusión al larretismo.

No obstante, la propia Bullrich negó que rompa con el bloque del PRO en el Congreso, como ya hizo en la legislatura bonaerense. “Ni loca; nos quedamos”, le dijo a lanación.com

Más temprano, Yeza había expresado ante la prensa su deseo de que sea "la última vez que se vean estos actos inmaduros" en el PRO, "que si no tenés razón, te vas". Aludía así al sector de Bullrich, que se retiró de la Asamblea cuando quedó en ostensible minoría.

Fue más directo cuando señaló que "durante los 4 años de Patricia" como presidente del partido se aceleraron las divisiones, y recordó las agresiones de la ministra contra Horacio Rodríguez Larreta durante la campaña.

Martín Yeza.jpg Martín Yeza, diputado, exintendente de Pinamar y hombre de Macri en la Asamblea del PRO.

Yeza, por otro lado, mostró independencia del PRO respecto de Milei, quien busca una fusión entre los 2 espacios, al afirmar que el espacio tiene "materia prima suficiente cómo para pensar en tener su propia propuesta".

El exintendente de Pinamar insinuó además que es Milei el que necesita al PRO y no al revés cuando sostuvo que "si hoy el PRO no existiera, el Gobierno estaría en minoría absoluta en el Congreso de la Nación, la ley base no hubiera sido sancionada, muchas de las agendas de cambio que necesita la Argentina no serían posibles”.

El sector de Bullrich, en cambio, expone su preferencia por un acompañamiento irrestricto al gobierno libertario, al considerar que "el cambio profundo en la Argentina en este momento lo está encabezando Javier Milei", según las palabras de Arabia.

"El PRO ha estado y seguirá estando con el cambio. Daremos la pelea desde adentro para que el PRO siga apoyando el cambio en la Argentina", dijo el diputado bullrichista.

Antes del inicio de la Asamblea, Bullrich emitió un tuit en el que dijo que "el debate que quiero dar en el PRO no es un debate de cargos, es mucho más profundo: es un debate de rumbo".

Sostuvo que quería "contagiar al PRO del valor que se requiere para encender los motores e ir a toda máquina". "No podemos quedarnos, una vez más, a mitad de camino", agregó.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/PatoBullrich/status/1808848220304355450&partner=&hide_thread=false NUESTRO COMPROMISO INCONDICIONAL CON EL CAMBIO Y LA LIBERTAD



Fueron 6.200.000 personas las que me acompañaron en mi decisión de apoyar en el balotaje a Javier Milei.



Fue un compromiso con los argentinos que creyeron en nuestra convicción de acompañar, con toda nuestra fuerza,… — Patricia Bullrich (@PatoBullrich) July 4, 2024

