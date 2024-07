El Ejército hace obras de bacheo en la era de los libertarios, ¿y arden empresarios y la UOCRA?

image.png

¿Tareas del Ejército?

En tanto, el jefe del Escuadrón de Ingenieros Blindado 1 de Olavarría, Carlos Vallejos, se refirió a las tareas e indicó que "todas las capacidades de este escuadrón están puestas a disposición del municipio".

Mencionó que inicialmente las tareas están abocadas al mantenimiento de las calles y que "seguramente surgirán otros trabajos que no los tenemos pensado, pero la gente y el material están preparados para ello. Para nosotros es muy importante colaborar con el Municipio, con la comunidad, y nos capacita porque trabajamos en lo que hacemos habitualmente y la gente se va muy contenta por aportar a la sociedad".

La secretaria de Obras y Servicios Públicos de la municipalidad de Azul, Cecilia Martínez, señaló que "con los valores que el Ejército pasa, nos permite a nosotros estos costos y reducir los tiempos de comienzo de las tareas, que podemos decir que comenzarán en los próximos días".

Ejército Argentino bacheo Azul..png

El convenio rubricado enumera que el Ejército aportará personal y maquinaria como retroexcavadora, minicargadora, camión volcador y tractor, para la prestación de los servicios... El convenio rubricado enumera que el Ejército aportará personal y maquinaria como retroexcavadora, minicargadora, camión volcador y tractor, para la prestación de los servicios...

La "competencia desleal" en la era de los libertarios

Cierto es que los valores del Ejército son menores, dado que el Ejército en principio, no paga Ganancias, no paga IVA, y tiene de alguna manera cobertura de ART. Pero tampoco está capacitado para estos trabajos que no son del mismo tipo al que se da en momentos de emergencia o catástrofe como puede ser la demolición de un puente o despejar una ruta.

Tampoco son una novedad. En efecto, durante la administración de Mauricio Macri se realizaron obras de saneamiento en el Norte, pero en pequeños poblados aislados. Diferente es cuando el Ejército intenta hacer este tipo de obras a las que apunta el Municipio de Azul, entonces la experiencia dicta que el resultado no es bueno...

Ocurrió por caso, en la localidad de Zárate, donde se activó el lobby empresario por la "competencia desleal" del Ejército realizando tareas que no solo no son impropias de la actividad militar, sino que además restan trabajo a sindicatos combativos como la UOCRA pero también a las empresas del sector que suelen presentarse en las licitaciones.

De allí que, otras vez, según la experiencia, lo que suele hacerse es una presentación por parte de éstas, tras la cual, si no es un juez es el mismo Ejército el que termina abandonando el "proyecto" porque no está dentro de las tareas del Ejército ser contratados con fines comerciales.

-----------------------

Más noticias en Urgente24

Francos sube a Sergio Massa al 'Club del helicóptero' y le retrucan con el BID

'La Maquinita' libertaria (emisión de moneda) y paliza al patito U

Pacto de Mayo: El apoyo de Pullaro con la "satisfacción" de un punto clave

Lo peor que le puede pasar a un político es cambiar cuando pasa del llano a la función pública"

"Caputo pasa al tesoro la deuda del Central con los bancos: eso es plan Bonex de Erman González"