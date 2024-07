De Mauricio Macri a Sergio Massa: 7 rumores en la crisis de Javier Milei

milei-macri.jpg Todo sigue igual.

Del Pacto de Mayo a Francos / Redrado

Vayamos al capítulo de las versiones, rumores y especulaciones con las que colaboran los medios de información:

1. En el Gobierno ya piensan en el Pacto de Mayo como un modo de aislar al kirchnerismo y enviar señales a inversores

La especulación: "El postergado Pacto de Mayo -ahora Acta de Mayo- que Javier Milei firmará el lunes a la medianoche en Tucumán con gobernadores se transformó, según la hermenéutica de los libertarios y sus aliados, en un reflector al servicio del Gobierno para visibilizar la fractura del peronismo.

(...) Enfatizan que el "respeto irrestricto por la propiedad privada" que figura en la Carta Magna y en el nuevo Pacto- no le impidió a la administración de Cristina Kirchner expropiar una empresa como YPF. “Es un mensaje para el mundo”, explicaba un gobernador a propósito del resquebrajamiento del arco del peronista. La misma fuente y otros de sus pares advierten que el Presidente conserva -por ahora- un alto índice de popularidad en su distrito a pesar de las turbulencias financieras."

Hasta la fecha los gobernadores que irán al Pacto de Mayo (en julio) son los mismos de la conferencia de prensa del 19/12/2023. Y no todos los que van están dispuestos a firmar el Decálogo preparado por Santiago Caputo (¿o alguien creerá que Guillermo Francos existe?).

Pero ¿"enviar señales a inversores"? ¿Más que el Gran Regalo del RIGI? ¿Héctor Magnetto, ya que se publicó en el diario Clarín, lo tomará como una 'señal' para invertir? Si lo único que hace es pedir regulaciones a la Enacom para que limite la competencia extranjera... Los que invierten (petróleo y minería) tienen otra mirada. Vaca Muerta comenzó en los días K, siguió con Macri, sigue con Milei y se mantendrá con quien llegue después...

2. La versión que Francos le pidió a Redrado un plan económico golpeó a Caputo.

Ojo, es una versión. Urgente24 también tiene la versión de que Javier Milei tuvo al menos 2 diferencias muy importantes con Federico Sturzenegger. No pudimos precisar el contenido y no avanzamos.

En este caso, luego de la aparición mediática de Martín Redrado, quedó la duda acerca de si era autopromo o un patrocinio de José Luis Manzano o una recomendación de Daniel Scioli o algún grupo empresario que percibe la crisis ejecutiva de la sociedad Luis Caputo / Santiago Bausili.

De todos modos, una reflexión de Urgente24: 'venderle algo' a Guillermo Francos no significa mucho en la pirámide interna del mileísmo. Hasta que no llegue a Santiago Caputo no entra en 'zona de definiciones'.

francos.webp 19/12/2023: Raúl Jalil, Gustavo Sáenz, Guillermo Francos y Martín Llaryora: ¿Qué cambió?

Toto Caputo y los peronistas

3. ¿Por qué Caputo no anunció las medidas que esperaba el mercado?

La especulación: "Algo pasó entre el jueves y el viernes que sólo Toto Caputo sabe. El ministro de Economía iba a anunciar una baja de 10 puntos del impuesto país y una devaluación compensada de la misma magnitud, como anticipó LPO. Pero nada de esto ocurrió."

Bueno, la baja de 10 puntos sigue en pie pero el ministro siempre lo ubicó contra la publicación en el Boletín Oficial del 'paquete fiscal' y Ley Ómnibus. De lo contrario estaría restando por anticipado 10 puntos de recaudación del ingreso Nº1 del Fisco (y no comparticipable). Caputo es 'mesadinerista': "Plata en mano, culo en tierra". ¿Cómo va a gastar a cuenta?

Luego, la baja de 10 puntos del Impuesto PAIS con devaluación compensada, fue sólo un rumor.

Tal como lo informó Urgente24 en la nota "#FenomenoBarrial: ¿Qué pasa con una brecha cambiaria del 50% otra vez?" (26/06), había sido publicada por la consultora Delphos y reproducida por el diario Ámbito Financiero... Nunca fue una noticia proveniente del 'poder'.

4. En emergencia, el gobierno busca sumar peronistas para darle volumen político al gabinete.

La versión: "El gobierno intenta sumar peronistas al gabinete para darle volumen político a la gestión de Javier Milei y sigue incorporando dirigentes que formaron parte del equipo de Mauricio Macri pero que no reportan al ex presidente. Guillermo Francos se reunió este martes con los tres gobernadores que, como anticipó LPO en exclusiva, quiere armar listas en las elecciones del año que viene. Ellos son el salteño Gustavo Sáenz, el tucumano Osvaldo Jaldo y el catamarqueño Raúl Jalil. El jefe de gabinete también se reunió con el cordobés Martín Llaryora, el riojano Ricardo Quintela y el santiagueño Gerardo Zamora."

Bueno, si se recuerda el inicio del gobierno de Javier Milei, hubo una conferencia de prensa luego de la 1ra. visita de gobernadores a Casa Rosada: Guillermo Francos, Martín Llaryora, Gustavo Sáenz y Raúl Jalil. Fue el 19/12/2023.

Mientras tanto Capital Humano fue concesionado al PRO en su capítulo Mauricio Macri. Hasta dónde se sabe no le han ofrecido ningún ministerio a los gobernadores. ¿Sólo les ofrecerán una lista en común? ¿Y quién dice que en octubre 2025 Milei atraerá igual que en julio 2024 (que ya no llega al 50%)?

Sergio-Massa-y-Osvaldo-Jaldo.jpg Cuando Osvaldo Jaldo era aliado de Sergio Massa, ¿cuánto le durará de aliado a Javier Milei?

5. Guillermo Francos, Sergio Massa y el Club del Helicóptero: ¿la venganza del Pichichi?

El comentario: "Horas después de que quien escribe estas líneas se preguntara a quién le importa Sergio Massa -quién piensa en él mientras juega al suspenso sobre su eventual regreso a la escena pública- y de que analistas consultados coincidieran en que al menos el electorado no, apareció la respuesta: Massa le importa al Gobierno. Al menos, a Guillermo Francos, que lo elevó al rango de Gran Conspirador.

¿Será que habrá que cantarle Piedra Libre a Daniel Scioli, amigo íntimo del jefe de Gabinete y enemigo igual de íntimo del excandidato presidencial de Unión por la Patria? ¿Será que el Pichichi ha decidido comerse ahora el plato frío de la venganza por los sapos que el peronismo upeísta le hizo comer durante los últimos dos años del gobierno del Frente de Todos?

En una entrevista que le concedió a Luis Novaresio en La Nación+, Francos sindicó a Massa, que se mantiene en las sombras desde que Javier Milei asumió la presidencia, como el director técnico del Club del Helicóptero, había adelantado en la tarde de este miércoles Romina Manguel en Radio con Vos. (...)".

Curioso esto: Francos conoce muy bien cuánto financió Massa el nacimiento de La Libertad Avanza. Y si no lo conoce, está en otro canal. Luego, el 'Monstruo' se le escapó de control, pero es otra historia. ¿Estará tan decrépito Francos como para ignorar cómo fue que quedó vigente el Impuesto PAIS 6 días antes de irse Massa, la intervención de Guillermo Michel, etc. etc.?

'Puro Humo' fue un gran restaurante de Daniel Lalin....

El FMI siempre está

6. Dólar, inflación y PBI: Toto Caputo se abraza al libreto del FMI

La especulación: "El ministro de Economía, Toto Caputo, envió al Congreso un adelanto del Presupuesto 2025. Abrazado al libreto del Fondo Monetario Internacional (FMI), plasmó las proyecciones 2024 y anticipó qué pasará con el dólar, el PBI y la inflación. Así, pintó una foto incluso más optimista que la entidad crediticia para el caso de los precios.

En otro tramo del informe, también anticipó cuándo cumplirá su promesa de levantar el Impuesto PAIS y qué planes tiene para la reforma tributaria."

Alejandro 'Topo' Rodríguez -más confiable para Urgente24 como conocedor de lo que está sucediendo- opinó diferente sobre el Impuesto PAIS. Leamos:

Embed EL GOBIERNO NACIONAL PREPARA LA CONTINUIDAD DEL IMPUESTO PAIS PARA 2025



Por ahora no lo dicen, porque sería reconocer que la salida del Cepo quedó postergada para un lejano futuro, pero el Gobierno de @JMilei y @LuisCaputoAR analiza seriamente prorrogar hasta fines de 2025 la… — TOPO Rodríguez (@TOPOarg) July 3, 2024

Acerca de 'la hoja de ruta' del FMI, mientras no unifiquen las paridades cambiarias, sin cepo y flotando, ¿qué coincidencias hay con el FMI?

--------------------------------------------------

