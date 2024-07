El Gobierno da de baja la "caja" de Juan Grabois, ¿y Karina Milei se queda con el botín?

"En el último informe no encontraron nada, o encontraron algunas cosas a mejorar en el área administrativa, no era ningún desvío de fondos ni sobreprecios ni nada de lo que estuvieron hablando. No es que aflojaron, sino que lo que encontraron no era motivo de delito ni mucho menos (...) Fue un trabajo ejemplar y lo dicen los mismos funcionarios (del actual gobierno)", destacó Miño ayer en diálogo con 'Futurock'.

Y opinó: lo que ocurrió tiene también que ver con una interna del Gobierno, que "no quiere a este funcionario (por Pareja), por lo que me enteré y lo poco que he podido hablar con él".

sebastíán pareja Sebastián Pareja es el armador de Karina Milei en la provincia.

En la actualidad, lamentó, la actividad del Fisu es mínima:

Han salido algunos desembolsos pero no como los que teníamos, supongo que también por toda esta mirada y por la interna feroz del Gobierno que ataca a sus propios funcionarios Han salido algunos desembolsos pero no como los que teníamos, supongo que también por toda esta mirada y por la interna feroz del Gobierno que ataca a sus propios funcionarios

El financiamiento del FISU

Actualmente, el FISU recibe mensualmente el 1% de todo lo recaudado del impuesto PAÍS. A comienzos de 2024, la gestión de Javier Milei ya había decidido desfinanciar a este fondo fiduciario al recortar la cantidad total de plata que recibía de este impuesto, que pasó del 30% al 1%.

La eliminación del FISU también se produce porque a fin de año el Gobierno planea quitar del mapa el Impuesto PAÍS, la única inyección de dinero que actualmente tiene este fondo. Según informa hoy 'TN', se va a armar un plan de trabajo con Economía (Luis Caputo) y se buscará financiamiento en organismos internacionales como el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

Actualmente, hay en ejecución 721 proyectos, de los que 365 están en menos del 40% de avance físico. Pese a que los ingresos de dinero se redujeron considerablemente, la idea de la gestión de Javier Milei es terminar las obras ya empezadas. Debido al pequeño presupuesto, se planean culminar estos proyectos en un plano no menor al año y medio, algo que no será sencillo dado que muchos de los presupuestos de las obras en ejecución se planificaron en 2023, por lo que habrá que hacer redeterminaciones de precios.

Karina Milei, los fondos y las elecciones

La importancia para el Gobierno de Javier Milei, es que resulta el botín con el que Karina Milei buscaría ganar territorialidad de cara a las elecciones legislativas 2025: conquistar a piqueteros y penetrar en el conurbano bonaerense.

karina-pareja-menem.jpg Foto: lanacion.com

"Las obras en los barrios populares no se van a dejar de hacer, cambia la metodología de financiamiento y vamos en línea con el discurso de terminar con las cajas negras de la política como son los fondos fiduciarios", explicaban desde la Casa Rosada.

Sebastián Pareja, además de ser titular de la Secretaría de Integración Socio Urbana, es el armador libertario en la provincia de Buenos Aires, tiene la lapicera para cerrar alianzas y listas para 2025, y su idea es lograr un armado electoral en el territorio bonaerense que tenga la menor participación posible del PRO. El gran desafío, por estos días, es reunir apellidos de peso para la tercera sección electoral, donde hay territorios complejos como Avellaneda, Lomas de Zamora, Ensenada, Quilmes y Ezeiza.

Pareja está trabajando en el desembarco de Karina Milei en La Matanza, en el marco de acto multitudinario que podría darse a finales de julio o principios de agosto. Y en este contexto, es que la SISU cobra otra relevancia: puesto que se convierte en el brazo de La Libertad Avanza para llegar a los barrios más postergados.

En efecto, dicen que el propio Javier Milei le habría ordenado a Sandra Pettovello que frene el avance sobre la caja de Sebastián Pareja, cuando la ministra de Capital Humano tensionaba con la hermana del presidente con una auditoría contra el manejo del FISU.

Ese fondo es clave tanto como para la contención de los barrios populares y villas como para la campaña, que es el objetivo de Karina Milei, para el cual trabaja Pareja.

