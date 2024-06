Sebastián Pareja, Juan Grabois y Sandra Pettovello: Te para Tres (y Ortelli)

Embed

La denuncia

Según Rafael Giménez en la revista digital El Gran Otro, "Quilombo, para los argentinos, es una palabra del lunfardo que equivaldría, quizás, a las castellanas “desorden”, “caos”, “gresca” o “barullo”, dependiendo del contexto en el que se la emplea. “Se armó quilombo” se dice cuando las cosas se salieron de control, o “este cuarto es un quilombo” le podría reprochar una madre a su hijo, instándolo a ordenar la habitación. Una persona “quilombera”, a su vez, es una persona problemática y así por el estilo."

Entre Pareja y Ortelli hubo quilombo. Pero el periodista, en verdad, hizo de vocero o de los fiscales o de la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello.

Pareja se negó a asumir lo que Nelson Castro le explicó: que la bala no venía del periodista. Es que si Pareja asumiera que el disparo viene de Pettovello, todo adquiere otra dimensión, aún cuando Pettovello se encuentre frágil.

grabois vs gianni.jpg Escena reciente en los tribunales federales de Comodoro Py que coprotagonizó Juan Grabois.

Ortelli sobre Grabois:

"(…) Con el convencimiento de que confrontar con el dirigente social, cuya imagen negativa según la mayoría de las encuestas supera el 60%, la Casa Rosada decidió mantenerlo en el centro de la escena. Así, mientras el ex candidato a presidente de Unión por la Patria busca posicionarse en la interna del peronismo, en los próximos días el Gobierno ampliará la auditoría sobre el FISU, el fideicomiso que durante la gestión de Alberto Fernández manejó Fernanda Miño, una de las personas de mayor confianza del referente del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE). En concreto, por pedido del presidente Javier Milei, la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, enviará a parte de su equipo a reforzar la tropa que en la Subsecretaría de Integración Socio-urbana, a cargo de Sebastián Pareja, realiza los controles de gastos y obras que se realizaron durante la gestión anterior en el marco del programa FISU. (...) En Balcarce 50, más allá de no desconfiar de la buena fe de la auditoría que realizó Pareja, entienden que puede haber habido falencias en los controles. "Es muy raro que los mismos que hicieron desaguisados con los (planes) Potenciar Trabajo hayan hecho todo perfecto con fondos que manejaron sin filtros y sin controles", es el planteo. (...) Pettovello, que ni bien asumió traspasó el FISU al ex Ministerio de Infraestructura de Guillermo Ferraro, definirá en las próximas horas los nombres que enviará para una auditoría integral con el equipo de Pareja, tal como acordó con Milei en la reunión de más de cuatro horas que mantuvieron este sábado y con el ministro de Economía, Luis "Toto" Caputo, que hoy tiene bajo su órbita al Fondo. (…).

Días después, Ortelli afirmó que Pareja no dejó ingresar a la gente que envió Pettovello.

Sebastián Pareja lo negó: “Ayer no vino nadie a la secretaria que yo tengo a cargo, es mentira”.

Mutuamente Ortelli y Pareja se acusaron de mentir. El show va a continuar, no tengan dudas.

-------------------------------

