Megadesfile 09/07: Veteranos de Malvinas y el terror de Javier Milei y Luis Petri

La convocatoria es debatida con intensidad en algunos grupos de afinidad en redes sociales donde se concentran los Veteranos de Malvinas. Esta posibilidad no estaba en los planes de Javier Milei ni de Luis Petri cuando, para sumar gente al desfile, decidieron invitar a los Veteranos de Malvinas al evento que imaginaron épico porque el 09/07, Día de la Patria, será el 'Pacto de Mayo', una aberración del Presidente de la Nación. El Día de la Independencia es mucho más importante para la Patria que el inicio de la porteña Junta Provisional Gubernativa del 25/05/1810, cuya tarea fue citar a los otros Cabildos del Virreynato a una gran reunión para debatir el futuro del territorio, y en el interín se perdió Paraguay, Uruguay y Bolivia, además de tener que fusilar a Santiago de Liniers y otros en Córdoba. El corolario fue la Asamblea Legislativa de 1813, que no declaró la libertad sino que hubo que esperar hasta 1816. ¿Qué capítulo del Manuel de Historia Argentina no leyeron Milei / Petri?