Sturzenegger ministro: "Le calienta la oreja a Milei" y "le sopla la nuca a Caputo"

"Sturzenegger es un terraplanista económico", disparó. Y consideró que su llegada al Gobierno tiene con objetivo "soplarle en la nuca a Caputo".

"Esto es básicamente para soplarle en la nuca a Caputo. Por qué, porque hay un reclamo implícito de que el ministerio de Economía no ha cumplido con la expectativa o el compromiso original de que lleguen dólares a la Argentina y que eso permita el desarme de las restricciones cambiarias", opinó Letcher.

Al mismo tiempo, el economista K consideró que si efectivamente Caputo no cumple con las expectativas, "Sturzenegger sería su eventual remplazo".

De reemplazar a Caputo, siempre bajo la mirada de Letcher, Sturzenegger tendría como objetivo "desarmar las restricciones cambiarias a todo lo que de, al costo que ese desarme implique, en las condiciones y en el momento que asuma", sentenció.

"Milei escucha mucho a Sturzenegger"

Por su parte, el diputado nacional y economista Martín Tetaz (UCR) ve con buenos ojos la llegada de Sturzenegger al Gobierno porque cree que la idea del nuevo ministro es poder eliminar el cepo cambiario.

"Me entusiasma la llegada de Federico Sturzenegger al Gobierno y me entusiasma por dos razones: la primera es que no viene al ministerio de Economía o al Banco Central, entonces uno pensaría a priori que no va a estar cerca de la política económica, sino más bien en un área que a mí particularmente me encanta que es el área de desregulación; es decir, viene a hacer lo que todos queremos hacer, y que yo hice siendo diputado, que es contribuir a eliminar trámites inútiles, eliminar regulaciones, hacer que funcione todo más fácil... con un ministerio que no necesita estructura para hacer su trabajo, sino que lo único que necesita es podar y desregular y está buenísimo todo eso", opinó Tetaz, que a pesar de ser parte de la oposición dialoguista es bastante crítico con la administración mileista.

En esa misma línea, piensa que aunque el nuevo ministro no tendrá nada que ver con la cartera de Caputo, "Milei escucha mucho a Sturzenegger" y "le calienta la oreja" respecto de la pronta salida del cepo en la Argentina.

"Sturzenegger le calienta la oreja a Milei y está permanentemente hablando con él; entonces es muy importante que esté en el gabinete y que esté cerca (de Milei), porque Sturze es un tipo que salió en una semana del cepo y es uno de los que está convencido de que no necesitás reservas para salir del cepo y que hay que salir sí o sí, ya que la economía no puede crecer y no se puede bajar la inflación si no salís del cepo. O sea, es un ultra defensor de salir del cepo", describió.

En ese sentido, el economista radical reiteró su entusiasmo porque a raíz de ese concepto de "calentar mucho la oreja", entonces será "mucho más probable" que la Argentina está cerca de la salida del cepo "con la llegada de Sturzenegger por lo que significa en su influencia respecto de Javier Milei", opinó.