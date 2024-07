¿Luis Miguel tiene una hija no reconocida de nacionalidad venezolana?

Según @chamnic3, se enteraron del rumor a través de una persona cercana a Milagros, la supuesta hija no reconocida de Luis Miguel.

“Tiene fotos de su mamá y el cantante. Digo supuesta porque no se puede confirmar, y entre esas pláticas un tercero vino me mostró esta foto y otras, me platicó un poco del contexto. La mamá de la chava falleció hace tiempo; la señora le contó a Milagros (ella ) cómo conoció y sostuvo una relación sentimental con Luis Miguel”, dijo.

Además, agregó que Milagros Pabón, la supuesta hija no reconocida de Luis Miguel, presuntamente tendría una relación con Teo, hijo de la cantante Fanny Lu.

“Fanny Lu y Luis Miguel serían consuegros porque esta chava, Milagros, tiene una relación sentimental desde hace tiempo con el hijo de Fanny Lu”, dijo.

Milagros Pabón.jpg Milagros Pabón, supuesta hija no reconocida del cantante Luis Miguel.

La respuesta de la supuesta hija no reconocida de Luis Miguel

Luego de darse a conocer el supuesto vínculo sanguíneo con el cantante Luis Miguel, la joven Milagros Pabón se pronunció en redes sociales refiriéndose a la polémica.

“Buenos días, trabajando desde una computadora 25/8 porque ser hija de Luis Miguel no paga las cuentas… por ahora”, señaló en su cuenta de Instagram.

Luego, Milagros Pabón replicó una nota con información de su supuesta historia y aseguró que no había dado entrevistas a nadie.

“No he dado entrevistas y no he hablado con ningún periodista. No tienen historia”, dijo.

Vale recordar que, por los momentos, Luis Miguel tiene tres hijos reconocidos: Michelle Salas, Miguel Gallego Arámbula y Daniel Gallego Arámbula.

