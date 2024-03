Luis Miguel decepcionó a Córdoba y culpó a la lluvia

Luis miguel movistar arena entradas concierto Luis Miguel huyó de Córdoba.

Luis Miguel culpo a la lluvia

Si bien la decisión del artista fue unilateral, horas más tarde explicó en redes sociales que la llovizna implicaba un “Riesgo eléctrico”. “En virtud de la tormenta registrada el día de ayer en Córdoba, Argentina y con el objeto de proteger la seguridad de los fans, músicos y el personal ante un riesgo eléctrico, el concierto tuvo que finalizar antes de lo programado dado el peligro que representa la cantidad de agua registrada todo el día y durante el concierto a los equipos de luces y sonido”, explicaron.

En términos legales, la devolución de los tickets reclamados por los fans no sería posible ya que Luis Miguel alcanzó a cerrar lo que se considera un espectáculo. Sin embargo, la disconformidad habría sido histórica no solo con la duración sino también con los modales del artista que no interactuó con la gente.