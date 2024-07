Sexo oral: Las personas con una ETS en la boca tienen estos síntomas

Esto ocurre con las enfermedades de transmisión sexual en general. La Organización Mundial de la Salud (OMS) lo dice. “A menudo, las ITS no causan síntomas y, cuando aparecen, pueden no ser específicos de un tipo de infección”.

Sexo oral: Síntomas de ETS en la boca

Las enfermedades de transmisión sexual oral pueden provocar síntomas en la zona donde se produce la infección, esto incluye la boca, la garganta y los labios.

Por ejemplo, es posible que las personas presenten llagas en la boca, ampollas alrededor de la boca, amigdalitis, enrojecimiento, dolor de garganta y más.

La Asociación Americana de Salud Sexual detalla los siguientes síntomas de enfermedades de transmisión sexual a través del sexo oral, incluidos los síntomas que se pueden presentar en otras partes del cuerpo por otras prácticas sexuales:

Clamidia

A menudo no hay síntomas y, en caso de que aparezcan, pueden incluir dolor de garganta, secreción anormal de la vagina, el pene o el recto y sensación de ardor al orinar.

Gonorrea

Al igual que la clamidia, generalmente no hay síntomas. Si hay síntomas, pueden incluir dolor de garganta, secreción anormal de la vagina, el pene o el recto y ardor al orinar.

Sífilis

Aunque puede ser asintomática, en la primera etapa de la infección, puede haber una sola llaga o múltiples llagas en la boca, la garganta, los genitales o el ano. En la segunda etapa, puede haber una erupción. Los síntomas de la sífilis desaparecerán con o sin tratamiento, pero sin tratamiento, la infección permanece en el cuerpo y puede causar daño a los órganos.

Herpes

A menudo no hay síntomas perceptibles, pero a veces aparecen ampollas o llagas en la boca, los labios, la garganta, la zona genital, el ano o las nalgas.

VPH

Las personas con el Virus del Papiloma Humano pueden no presentar síntomas, aunque algunos tipos de VPH pueden causar verrugas genitales (pequeños bultos en los genitales y el ano y sus alrededores, o en la boca o la garganta). Otros tipos de VPH pueden convertirse en cáncer de boca, garganta, cuello uterino o recto.

VIH

A veces no hay síntomas iniciales; sin embargo, después de infectarse por primera vez, algunas personas experimentan síntomas parecidos a los de la gripe.

Los expertos coinciden en que usar un condón, un dique dental u otros métodos de barrera cada vez que tenga sexo oral puede ayudar a reducir el riesgo de transmitir o contraer una ITS.

-----------

Seguí leyendo en Urgente24

¿Qué es la ansiedad sexual y cómo afrontarla?

Truco infalible para los hombres que eyaculan muy rápido

Lo que acaban de encontrar en el pene humano no te va a gustar

Sexo oral y cáncer: La advertencia urgente que debes saber

Aquí te decimos cuáles alimentos son buenos para tu vagina