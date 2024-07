Miltón Giménez prepara la salida de Benedetto: ¿Soportará Boca a un hincha de River?

Aquel día, en diálogo con el programa “¿Cómo te va?”, Giménez había declarado: “Hace mucho que no voy, iba a la platea con familia y amigos”. Además, tenía dos ídolos con el ADN Millonario: “De la época en que iba a la cancha me gustaban mucho Ortega y Cavenaghi”.

El Pipa tiene un expediente extenso que lo vincula con faltas de conducta e indisciplinas dentro de Boca Juniors y que permiten pensar que no encaja con la estructura que necesita el club, al tratarse de una institución en donde una hormiga es un elefante.

. Fue protagonista del 'Almendra gate': el recordado episodio en el joven con actualidad en Racing se peló con el ex DT azul y oro, Sebastián Battaglia.

. Benedetto recogió el guante y prendió fuego al mediocampista: “... había que sacarlo de raíz y se sacó de raíz. El caso de Agustín es algo irremediable”, declaró, entre otras cosas.

. El centrodelantero también tuvo problemas con Carlos Zambrano en el entretiempo de un Racing-Boca por la Liga Profesional 2022 que terminaría consagrando al equipo de Hugo Ibarra.

. Meses atrás, se lo vio apartado de sus compañeros previo a un vuelo de los de la Ribera hacia Sucre (Bolivia).

Miltón Giménez se prepara para sumarse a Boca y le dará salida a tres jugadores, entre ellos, a Darío Benedetto, tras confesar que era hincha de River.

Carlos Zambrano prendió fuego a Darío Benedetto

El ex zaguero central de Boca sacó chapa por su paso y sostuvo: “Gané cinco títulos en tres años. Boca no ganó ninguno todavía desde que me fui”. Los palmarés del aliancista incluye dos ligas profesionales (2020 y 2022), dos copas de la liga (2020 y 2022) y la Copa Argentina (2019-2020), más allá de sus títulos el defensor será recordado por su pelea con Darío Benedetto en pleno túnel rumbo al vestuario de la cancha de Racing.

En relación al origen del encontronazo, comentó en una reciente entrevista: “En el túnel inflable seguía hablando y yo refutándole todo y como ya estaba todo caliento, nos hablamos muy fuertes con palabras altas y de ahí volteo y me dio una de arranque. Me da en el pómulo y de ahí uno se va para delante, directo, pero los compañeros se meten a separar y uno se queda con la espina”.

Un gol en 2024

Darío Benedetto convirtió tan sólo un tanto en lo que va del año: fue el mencionado ante Tigre, de vaselina, frente al arquero del Matador Matías Tagliamonte.

Si bien el Pipa disputó 371 minutos en lo que va del año -sería un promedio de cuatro partidos en total- entre todas las competiciones que lo tuvieron presente a Boca Juniors (Copa de la Liga, Liga Profesional, Copa Argentina y Copa Sudamericana), su aporte no deja de ser bajo.

Es decir, juega poco, no se le puede reclamar grandísima cantidad de goles, pero por también por algo es que ve tan pocos minutos en cancha.

El '9' alcanzó a Paulo Ángelo Valentim con 71 goles en la tabla histórica de artilleros del CABJ. El brasileño lo logró en 111 apariciones, Benedetto en 162. El centroatacante está a tan solo seis gritos de igualar a Diego Latorre y a ocho de empardar a Ángel Clemente Rojas. Limpieza en Boca: los 10 jugadores a los que Diego Martínez dejará afuera del plantel.

Javier García

El arquero suplente, de 37 años, podría volver a Tigre o incluso retirarse. Con Sergio “Chiquito” Romero como el titular, el juvenil Leandro Brey será la principal alternativa luego de su participación con la Selección Argentina Sub 23 en los Juegos Olímpicos de París 2024.

Nicolás Valentini

“Colgado” por la directiva por no haber renovado el contrato con el club, a partir del próximo 1° de julio será agente libre y Lazio de Italia acelera por el central zurdo de 23 años.

Frank Fabra

Casi sin minutos en lo que va del 2024, el lateral izquierdo colombiano de 33 años podría ponerle un punto final a su ciclo de casi una década en la institución. Hoy está relegado en la consideración del DT, ya que Lautaro Blanco y Marcelo Saracchi aparecen por encima. Por su altísimo salario, todo indica que se marchará al exterior.

Jorman Campuzano

El mediocampista central colombiano de 28 años jamás tuvo continuidad en su segunda etapa en el “Xeneize”. Siempre corrió desde atrás para la visión de Martínez, por lo que su ciclo en la entidad azul y oro está terminado.

Ezequiel Bullaude

Si bien fue una gran apuesta en uno de los últimos mercados de pases para transformarse en ese mediocampista ofensivo capaz de conectar líneas entre los volantes y los delanteros, nunca tuvo esa función desde que arribó desde Feyenoord de Países Bajos. Sin ritmo de juego, dirá adiós a los 23 años.

Juan Ramírez

El volante zurdo de 31 años jamás alcanzó en Boca el nivel que tuvo en San Lorenzo, Argentinos Juniors y Talleres de Córdoba. Está totalmente relegado, al punto que a veces ni siquiera va al banco de los suplentes. Capítulo cerrado para él.

Lucas Janson

Tigre y Vélez pretenden tener de regreso al extremo de 29 años, que no pudo consolidarse desde el arranque con estos colores. Con la vuelta de Exequiel “Changuito” Zeballos, quedará más relegado todavía y escuchará ofertas para marcharse ahora mismo.

Vicente Taborda

El volante ofensivo de 22 años acumuló muy poco rodaje en esta temporada y no pudo subir el nivel, como lo hizo en Platense cuando se fue a préstamo. En busca del mayor rodaje, tiene las puertas abiertas para volver a ser cedido, ya que llegará un fichaje en su puesto.

Norberto Briasco

El extremo de 28 años tuvo muy pocas posibilidades en el primer equipo, no fue el futbolista que supo ser en Huracán y se irá en cuanto llegue una propuesta positiva para ambas partes. El retorno de Zeballos también complica su futuro.

