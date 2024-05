Viajes felices y Chau Boca para Darío Benedetto

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/DamianAvillagra/status/1795452871397302295&partner=&hide_thread=false Dario Benedetto, con ciclo cumplido en Boca viajaría a ver la Final de la Champions League en Wembley pic.twitter.com/bdNJ0UUfxW — Damian Augusto Villagra (@DamianAvillagra) May 28, 2024

Tanto ayer 27 de mayo como hoy 28, el Pipa Benedetto no se entrenó a la par del grupo debido a un cuadro febril y gripal. Además, el delantero, no concentra de cara al partido de mañana ante Nacional de Potosí en el que Boca se juega el semestre (y el año internacional). Venía de no ser convocado ante Central Córdoba y Talleres por Liga Profesional