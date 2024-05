Lesión y "jugadores que no quieren al DT": River es un lío

"¿Los jugadores tienen idoneidad, temple, fuerza, personalidad, espaldas para bancarse decir ‘no quiero a este técnico’? No, pero mandan los jugadores en esto porque son los que juegan , ¡y no lo bancan, no lo quieren, no lo respetan, no le responden, no se juegan la piel por él! No se juegan la piel por él. No lo tengo que chequear porque ya lo sé y lo sé de boca de ellos además, de varios. "

Leandro González Pírez out

Si una certeza tiene el ciclo de Martín Demichelis en River, es su dupla central. En el último tiempo el primer central, Leandro González Pírez comenzó a ser cuestionado por sus rendimientos y la gente del Millonario banca a su compañero de zaga, Paulo Díaz.

El primer defensor central sufrió un desgarro en el isquiotibial izquierdo y será baja, por lo menos 15 días. Probablemente, su reemplazo sea el uruguayo Sebastián Boselli, aunque el otro que tiene chance es Héctor David Martínez y en ese caso, quien iría como primer central sería el chileno Díaz.

Posible formación por Libertadores

River enfrentará a Deportivo Táchira el próximo jueves 30 de mayo a las 21 horas en el Estadio Monumental. Sin Nacho Fernández por una leve avulsión vertebral y lo ya mencionado de González Pírez, el equipo de River se parece mucho a lo pedido por los hinchas como "formación ideal". La principal duda está en el lateral izquierdo además del reemplazante de González Pírez.

El once titular no saldría de:

Franco Armani; Agustín Sant’Anna, David Martínez o Sebastián Boselli, Paulo Díaz, Milton Casco o Enzo Díaz; Rodrigo Villagra, Rodrigo Aliendro, Esequiel Barco, Claudio Echeverri; Facundo Colidio y Miguel Borja

