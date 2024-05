San Lorenzo en crisis: ahora fue multado por gestos racistas de una hincha

Luego del hecho, los dirigentes notificaron que pudieron identificar a la persona que realizó los gestos e informó a la Conmebol, al respecto. El primer dato que se obtuvo sobre esta situación es que quien fue identificado no fue socia de la institución de Boedo.

Los dirigentes de la institución “cuerva” habían expresado, en una nota dirigida a sus pares de Palmeiras y comunicando novedades en torneo “al repudiable hecho que se dio en nuestra Platea Sur, sector N, donde una mujer efectuó acciones de racismo expreso contra su parcialidad, nos encontramos abocados a la inmediata individualización”.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/SanLorenzo/status/1776045012947456353?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1776045012947456353%7Ctwgr%5E23f084e3a7bf340a77d43b22af4b29d9181b89fc%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fdobleamarilla-app.tadevel-cdn.com%2Fhostname%2Fwww.dobleamarilla.com.ar%2Fapi%2Fv1%2Fsandbox%2FPGJsb2NrcXVvdGUgY2xhc3M9InR3aXR0ZXItdHdlZXQiPjxwIGxhbmc9ImVzIiBkaXI9Imx0ciI2B8J2BTnSBMYSByZXNwdWVzdGEgZGUgU2FuIExvcmVuem8sIGFudGUgbG9zIHZpZGVvcyBkaWZ1bmRpZG9zIGVuIGxhcyDDumx0aW1hcyBob3JhcywgeSBlbCBwZWRpZG8gZGUgZGlzY3VscGFzIGEgUGFsbWVpcmFzIHkgc3UgZ2VudGUuPGJyPjxicj5TaWVtcHJlIGVuIG51ZXN0cm8gQ2x1YiBsZSB2YW1vcyBhIGRlY2lyICZxdW90O05PIEFMIFJBQ0lTTU8mcXVvdDsuIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdC5jby9Sd2FneVRCMmtFIj5waWMudHdpdHRlci5jb20vUndhZ3lUQjJrRTwvYT48L3A2BJm1kYXNoOyBTYW4gTG9yZW56byAoQFNhbkxvcmVuem8pIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vU2FuTG9yZW56by9zdGF0dXMvMTc3NjA0NTAxMjk0NzQ1NjM1Mz9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5BcHJpbCA1LCAyMDI0PC9hPjwvYmxvY2txdW90ZT4KPHNjcmlwdCBhc3luYyBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxhdGZvcm0udHdpdHRlci5jb20vd2lkZ2V0cy5qcyIgY2hhcnNldD0idXRmLTgiPjwvc2NyaXB0PgoK%3Fv%3D3aaef0d3f8b18a6749a0268aeb0c7eb8s%3D6e98db8eef9e4563c162fb4046bdf4a2&partner=&hide_thread=false La respuesta de San Lorenzo, ante los videos difundidos en las últimas horas, y el pedido de disculpas a Palmeiras y su gente.



Siempre en nuestro Club le vamos a decir "NO AL RACISMO". pic.twitter.com/RwagyTB2kE — San Lorenzo (@SanLorenzo) April 5, 2024

San Lorenzo le aplicó el derecho de admisión a la hincha

La policía de la Ciudad encontró a la autora de los gestos y la notificó de que “afrontará un proceso por infracción al artículo 30 de la Ley del Deporte, en tanto se labró acta por proceder en contra del artículo 71 del Código Contravencional de la Ciudad”.

En la misma sintonía, el Ministerio de Seguridad de la Ciudad le aplicó el derecho de admisión por dos años para entrar a estadios en territorio porteño.

A todo esto se le suma lo comunicado por San Lorenzo de Almagro en redes sociales, quienes explicaron que habrá una suspensión “preventiva de derechos sociales y deportivos, para el caso de ser socia y a su imposibilidad de ingreso futuro a toda instalación del club, para el caso de no serlo. Seguidamente y en el supuesto caso de ser socia, elevaremos sus antecedentes con el material gráfico, a nuestro Tribunal de Ética y Disciplina a fin de que adopten las medidas que estimen corresponder”.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/SLenAccion/status/1795447157794672844&partner=&hide_thread=false #SanLorenzo | El club deberá abonar una multa de U$S 120.000 por los gestos de racismo ocurridos en el partido ante Palmeiras, en la primera fecha del grupo F de la Copa Libertadores.pic.twitter.com/RhJ980YaMt — San Lorenzo en Acción (@SLenAccion) May 28, 2024

San Lorenzo vivió los primeros silbidos de la era Marcelo Moretti

San Lorenzo empató el lunes 20/05 1 a 1 con Lanús por la segunda fecha de La Liga Profesional del fútbol argentino. Con motivo del partido número 100 de Malcolm Braida en el club, se le otorgó una plaqueta al extremo reconvertido en lateral y se escucharon una serie de silbidos que bien pueden haber sido para el presidente Marcelo Moretti.

De a poco, de la mano de Leandro Romagnoli, San Lorenzo empieza a encontrar una idea. Por lo menos propone más que el rival y así se vio ante el equipo Granate. El Ciclón venía de ganarle 3 a 2 en un partido agónico a Liverpool por la Copa Libertadores de América 2024 y Romagnolo volvió a apostar por los titulares por torneo local.

Con respecto a la faceta dirigencial, el ciclo de Marcelo Moretti comenzó movido. Entre la despedida a Rubén Darío Insúa (mal ejecutada) y las diferentes inhibiciones, los Cuervos empiezan a dudar del actual presidente (que fue parte de los oficialismos anteriores durante años).

Silbidos en el Pedro Bidegaín

Una vez que se le dio la plaqueta a Malcolm Braida por los 100 partidos en el club, se produjeron silbidos. Personas que estuvieron en la cancha dan cuenta de diferentes versiones. Si bien los jugadores se fueron insultados luego del encuentro ante Liverpool en Uruguay (terminó 0-1), estos fueron los primeros “chiflidos” en el Nuevo Gasómetro.

Algunos dicen que fue para el presidente Moretti, una vez que este fue mencionado, otros dicen que fue para Néstor Ortigoza (el hincha de San Lorenzo le agarró cierto repudio luego del partido ante Boca en La Bombonera donde subió fotos) y otros tantos dicen que fue para el mismo lateral que llegó a un centenar de encuentros en el club por su situación contractual.

La situación con el ex Instituto es compleja. Tiene contrato hasta 12/2024 en el club (según Transfermarkt su valor es de 4 millones de Euros) y las negociaciones para su renovación están trabadas y complicadas. La Comisión encabezada por Moretti, tendría tomada la decisión de dejarlo sin jugar hasta que cumpla el contrato en caso de que no renueve antes de junio.

El actual defensor (supo ser delantero) declaró al respecto. En cuanto a la dirigencia declaró: “Tuvimos acercamientos con la dirigencia y en su momento les pedí mantener esto lo mas internamente entre nosotros y que no me afecte en lo deportivo, trato de mantenerme al margen en las resoluciones”. Luego agregó: “Mi renovación con la dirigencia pasada se dilató mucho y llegamos a este punto donde yo entro en mi último año de contrato y no es culpa de la dirigencia que asume, ni la mía porque yo cumplo mi trabajo”.

Braida finalizó no dejando ninguna puerta cerrada y sostuvo: “Es una situación complicada y veremos cómo se resuelve todo”.

¿Para quién habrán sido exactamente los silbidos?.

Más notas de Golazo24

Juan Sebastián Verón defendió a las jugadoras y liquidó a 'Chiqui' Tapia

Los 'twitteros' le cambiaron el peinado a Lautaro Martínez

Cristiano Ronaldo bate otro record

Tres jugadoras renunciaron a la Selección Argentina y criticaron a Chiqui Tapia