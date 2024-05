San Lorenzo sigue en crisis y Marcelo Moretti va a La Pampa a 'cazar talentos'

“Se trata de alianzas estratégicas que tienen un inmenso valor deportivo para el Ciclón, pero también representan un ingreso económico por la utilización que cada escuela hará de la marca, el escudo, el nombre y los colores más lindos. Todo será regulado y supervisado por el club. Será para chicos de 5 a 17 años”, informaron desde la institución.

Roberto Cornejo comenzó su formación en Atlético Santa Rosa antes de incorporarse a San Lorenzo de Almagro donde debutó en el 2001 ante Rosario Central con un gol suyo (1-0).

San Lorenzo: las claves del proyecto

La idea que presentó Mario Rizzi atrapó desde un principio a la Comisión Directiva del Ciclón y se apoya en las siguientes claves: 1) San Lorenzo tendrá presencia en todas las provincias del país. 2) Se desarrollarán en principio más de 50 escuelas de fútbol para chicos de 5 a 17 años. 3) Los chicos competirán en las ligas locales, todos los fines de semana, representando a San Lorenzo. 4) El proyecto incluye, fundamentalmente, el claro objetivo de profundizar la captación de talentos en todo el país. Las escuelas serán visitadas asiduamente por los captadores de San Lorenzo, para nutrir las propias Divisiones Inferiores. 5) El club también recibe un beneficio económico. Más allá de todas las cuestiones deportivas positivas que representa esta alianza estratégica, cada escuela de fútbol que pretenda representar a San Lorenzo deberá abonarle al club una suma dinero por la utilización de la marca, el escudo, el nombre y los colores. 6) También este proyecto derivará en otra cuestión más que positiva para el club: se sumarán nuevos hinchas en todos los rincones del país, porque los chicos que se integrarán a las escuelitas, si aún no son simpatizantes, podrían entusiasmarse por el fenómeno San Lorenzo.

San Lorenzo va a La Pampa a ‘cazar talentos’ pero vivió los primeros silbidos de la era Marcelo Moretti

San Lorenzo empató este último lunes 20/05 1 a 1 con Lanús por la segunda fecha de La Liga Profesional del fútbol argentino. Con motivo del partido número 100 de Malcolm Braida en el club, se le otorgó una plaqueta al extremo reconvertido en lateral y se escucharon una serie de silbidos que bien pueden haber sido para el presidente Marcelo Moretti.

De a poco, de la mano de Leandro Romagnoli, San Lorenzo empieza a encontrar una idea. Por lo menos propone más que el rival y así se vio ante el equipo Granate. El Ciclón venía de ganarle 3 a 2 en un partido agónico a Liverpool por la Copa Libertadores de América 2024 y Romagnolo volvió a apostar por los titulares por torneo local.

Con respecto a la faceta dirigencial, el ciclo de Marcelo Moretti comenzó movido. Entre la despedida a Rubén Darío Insúa (mal ejecutada) y las diferentes inhibiciones, los Cuervos empiezan a dudar del actual presidente (que fue parte de los oficialismos anteriores durante años).

Silbidos en el Pedro Bidegaín

Una vez que se le dio la plaqueta a Malcolm Braida por los 100 partidos en el club, se produjeron silbidos. Personas que estuvieron en la cancha dan cuenta de diferentes versiones. Si bien los jugadores se fueron insultados luego del encuentro ante Liverpool en Uruguay (terminó 0-1), estos fueron los primeros “chiflidos” en el Nuevo Gasometro.

Algunos dicen que fue para el presidente Moretti, una vez que este fue mencionado, otros dicen que fue para Néstor Ortigoza (el hincha de San Lorenzo le agarró cierto repudio luego del partido ante Boca en La Bombonera donde subió fotos) y otros tantos dicen que fue para el mismo lateral que llegó a un centenar de encuentros en el club por su situación contractual.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/GerezPadillaram/status/1792739747359846616&partner=&hide_thread=false Primeros silvidos al presidente de san lorenzo... pic.twitter.com/SkRAjtGjXe — Ramiro Gerez padilla (@GerezPadillaram) May 21, 2024

La situación con el ex Instituto es compleja. Tiene contrato hasta 12/2024 en el club (según Transfermarkt su valor es de 4 millones de Euros) y las negociaciones para su renovación están trabadas y complicadas. La Comisión encabezada por Moretti, tendría tomada la decisión de dejarlo sin jugar hasta que cumpla el contrato en caso de que no renueve antes de junio.

El actual defensor (supo ser delantero) declaró al respecto. En cuanto a la dirigencia declaró: “Tuvimos acercamientos con la dirigencia y en su momento les pedí mantener esto lo mas internamente entre nosotros y que no me afecte en lo deportivo, trato de mantenerme al margen en las resoluciones”. Luego agregó: “Mi renovación con la dirigencia pasada se dilató mucho y llegamos a este punto donde yo entro en mi último año de contrato y no es culpa de la dirigencia que asume, ni la mía porque yo cumplo mi trabajo”.

Braida finalizó no dejando ninguna puerta cerrada y sostuvo: “Es una situación complicada y veremos cómo se resuelve todo”.

¿Para quién habrán sido exactamente los silbidos?.

