San Lorenzo vivió los primeros silbidos de la era Moretti

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/GerezPadillaram/status/1792739747359846616&partner=&hide_thread=false Primeros silvidos al presidente de san lorenzo... pic.twitter.com/SkRAjtGjXe — Ramiro Gerez padilla (@GerezPadillaram) May 21, 2024

La situación con el ex Instituto es compleja. Tiene contrato hasta 12/2024 en el club (según Transfermarkt su valor es de 4 millones de Euros) y las negociaciones para su renovación están trabadas y complicadas. La Comisión encabezada por Moretti, tendría tomada la decisión de dejarlo sin jugar hasta que cumpla el contrato en caso de que no renueve antes de junio.

El actual defensor (supo ser delantero) declaró al respecto. En cuanto a la dirigencia dijo: " Tuvimos acercamientos con la dirigencia y en su momento les pedí mantener esto lo mas internamente entre nosotros y que no me afecte en lo deportivo, trato de mantenerme al margen en las resoluciones". Luego agregó: "mi renovación con la dirigencia pasada se dilató mucho y llegamos a este punto donde yo entro en mi último año de contrato y no es culpa de la dirigencia que asume, ni la mía porque yo cumplo mi trabajo"

Braida finalizó no dejando ninguna puerta cerrada y dijo: "Es una situación complicada y veremos como se resuelve todo"

¿Para quién habrán sido exactamente los silbidos?

