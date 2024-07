Luis Advíncula confesó que alentó a Zambrano a golpear a Benedetto: "Actuó bien"

LUISADVINCULACONFESOQUEALENTOAZAMBRANOAGOLPEARABENEDETTOACTUOBIENFOTO1.jpg Luis Advíncula confesó en un reportaje que incentivó a Carlos Zambrano para que golpee a Darío Benedetto cuando formaban parte del plantel de Boca Juniors.

Luis Advíncula habló de Zambrano y pelea con Benedetto

Durante el reportaje, Advíncula señaló que “Carlos (Zambrano) me recibió (en Boca). Él me acopló al grupo. A Carlos lo conozco de toda la vida al ‘trinchudo’ así que creo que me sirvió de mucho tenerlo en Boca para que me adapte mucho mejor” y lanzó una frase picante sobre Darío Benedetto: “Le tocó perder”.