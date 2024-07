Turismo y sexo: Los mejores lugares para escapadas sexuales increíbles

Irlanda

Fodor’s Travel dice que Irlanda es el mejor país para viajeros bisexuales. Una de las razones es que Irlanda “ha avanzado a pasos agigantados en materia de derechos LGBTQIA+ en las últimas décadas”.

Estados Unidos

EEUU no podía escapar de la lista y se ubica como el mejor país para encontrar a tu sugar daddy. Esta nación “tiene una población enorme de hombres mayores, solitarios y económicamente estables que buscan mujeres jóvenes y aventureras”.

Australia

Este país está entre los mejores destinos que debes visitar si se necesitan más de dos para bailar el tango, dice Fodor’s Travel. Por ello, Australia es catalogado como el mejor país para tener un trío o sexo grupal.

Salónica (Grecia)

Es la mejor ciudad para Grindr. Esta antigua ciudad griega es la “más activa” en la aplicación Grindr, o “la ciudad que utiliza la aplicación más días al mes”, detalla el sitio especializado.

Corea del sur

Si lo tuyo son las relaciones abiertas, debes saber que “Corea del Sur tiene la mayor cantidad de usuarios de aplicaciones con la etiqueta relación abierta", destaca Fodor’s Travel..

Noruega

El clima frío no ha sido un inconveniente para que Noruega sea catalogada como el mejor país para viajar y ver fotos sensuales y no aptas para el trabajo, o fotos NSFW “Not Safe For Work”.

Italia

Si de fetiches sexuales se trata, Italia es el mejor destino para los populares fetiches de pies. Así que, si tienes bonitos pies, Italia es un país perfecto para mostrar tu potencial.

Holanda

El cuero está muy relacionado con el BDSM y es muy popular en todo el mundo. “Los Países Bajos se llevan el oro”, indica Fodor’s Travel, por algo son el mejor país para los amantes del cuero.

Singapur

Es el mejor país para encuentros sexuales sin penetración, y esto podría deberse a que “el sexo sigue siendo en gran medida un tabú en la cultura de Singapur a pesar de que la prostitución es semilegal en la ciudad-estado asiática del futuro”.

