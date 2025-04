Larreta: Más pis y Macri el 'psicólogo' que "perdió con el peor presidente de la historia"

Larreta Vs Macri

En declaraciones este martes (1/4) a radio Mitre, Rodríguez Larreta respondió a las críticas de Mauricio Macri: “Lo escucho a Macri y parecía un psicólogo, yo pensé que era ingeniero. Se pone a agredir interpretando psicológicamente si uno puede estar afectado por una elección. Él perdió contra Alberto, el peor presidente de la historia de la Argentina. Yo no contesto esto, no creo en la agresión. Hay que resolver los problemas de la gente, que dice que la Ciudad está sucia, y eso no es peronista ni radical ni de Pro. En vez de discutir cómo mejorar la vida de los porteños, estamos en estas agresiones en las que no voy a entrar”.