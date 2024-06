Meloni en rebelión con la UE 'progre' contra los victoriosos

"Si queremos prestar un buen servicio a Europa y a su credibilidad, debemos demostrar que hemos comprendido los errores del pasado y tenemos la máxima consideración por las orientaciones de los ciudadanos, que piden una Europa más concreta y menos ideológica", sostuvo.

Giorgia Meloni cuestiona el reparto de altos cargos en la UE y avisa de una "mayoría frágil"

"Yo no hago pactos secretos con la izquierda, ni en Italia, ni en Europa. No creo que el pacto de estabilidad pueda definirse como un pacto secreto. Creo que un pacto secreto es estar al frente de un gobierno, perder la confianza en el Parlamento, y ponerse de acuerdo con la oposición para seguir en el gobierno", sentenció.

El lunes, el mandatario húngaro Viktor Orbán, también declaró que la elección de los altos cargos de la UE y su repartición sólo entre socialistas y liberales, es impopular e ilegítima porque no representa los resultados de las urnas y acusó al PPE de facilitárselos.

Ahora Meloni, aislada del directorio del bloque, baraja la posibilidad de la abstención en la decisión final sobre los altos cargos de la UE que se tomará en el próximo Consejo Europeo, según La Stampa. Se espera que Italia obtenga una vicepresidencia de la Comisión y una cartera relevante a cambio de su apoyo.

En las elecciones del Parlamento Europeo de principios de este junio, cabe destacar, varios partidos de ultraderecha como el de Meloni, Fratelli d' Italia, el del húngaro Viktor Orbán (partido Fidesz) y la Agrupación Nacional (RN) de la francesa Marine Le Pen, aplastaron al progresismo de la UE que aún no se da por vencido: porque el PPE de Von de Leyen, que salió victorioso, aprovecha para distribuirle cargos sólo a los socialistas y liberales, los perdedores.

Tal batacazo de la Derecha en las urnas, según los analistas internacionales, se debería al enojo social de los Europeos por la ineptitud del bloque que no estaría sabiendo contener ni el flujo migratorio ilegal de norafricanos ni el islamismo radical que tomó alcaldías y varios suburbios.

Además, otro punto clave, sería la ayuda desmedida de la UE a Ucrania. En ese sentido, el endeudamiento por un supuesto “bien mayor” y los préstamos conjuntos por el deficit fiscal del bloque, se tradujeron en que la ultraderecha de Europa sea tendencia en los sectores populares: el nacionalismo recalcitrante recuperó el protagonismo —como no lo había hecho desde tiempos de Hitler—, galardonándose por su patriotismo frente a la actual perdida de soberanía ante Bruselas.

Viktor Orbán, Giorgia Meloni y Petr Fiala

Tal es así que, como reveló Urgente24, la extrema derecha se galardonó como victoriosa en los comicios de la Eurocámara. De un lado, en el Parlamento de la UE, están los Conservadores y Reformistas (ECR) -más moderados- que integran el partido Hermanos de Italia de Giorgia Meloni, los polacos de Ley y Justicia, Vox del Estado español, los Demócratas Suecos y el Partido de los Finlandeses, entre otros. El ala más radical de la Derecha, es el de Identidad y Democracia (ID) al que pertenece Reagrupamiento Nacional de Marine Le Pen, La Liga de Matteo Salvini y el Partido de la Libertad de Geert Wilders.

Ahora bien, Meloni pretendía que el partido el Fidesz de Viktor Orbán en Hungría (obtuvo el 44% del apoyo en las comicios europeos) se uniera al ECR para reforzar su liderazgo en Europa, ante las maniobras de los liberales y socialesdemócratas de Francia y Alemania, para aislarla en las negociaciones. Tales fuerzas acabaron de marginarla—junto a los partidos de la Derecha recalcitrante— en los altos cargos europeos en donde sólo se están barajando personalidades del progresismo.

El progresismo enquistado

Giorgia Meloni anunció este miércoles que no acepta de ninguna manera el acuerdo preliminar de los tres partidos de la mayoría proeuropea parlamentaria (pero que son grandes perdedores en las urnas de este 2024) sobre los principales puestos de las instituciones de la Unión Europea (UE): lo catalogó como un 'acuerdo para excluir'.

La líder de Fratelli d' Italia ha impugnado abiertamente el método de selección "en el que unos pocos pretenden decidir por todos" en su oratoria de hoy ante el Parlamento italiano, previo a la cumbre de la UE en Bruselas de la semana entrante.

El acuerdo preliminar se alcanzó en una videoconferencia entre seis líderes nacionales que representan a los tres grupos: Donald Tusk de Polonia y Kyriakos Mitsotakis de Grecia por el PPE, Olaf Scholz de Alemania y Pedro Sánchez de España por los socialistas, Emmanuel Macron de Francia y Mark Rutte de los Países Bajos por los liberales, todos grandes perdedores en los comicios recientes.

"Los partidos 'gobernantes' obtuvieron el 16% en Francia, el 32% en Alemania, el 34% en España", les restregó desde el Parlamento.

"Si hay algo indiscutible que surge de las urnas es el rechazo a las políticas seguidas por los partidos políticos que gobiernan en muchas de las grandes naciones europeas, que, en muchos casos, son también los partidos que han dictado las políticas europeas de los últimos años", recordó.

Cabe destacar que este batacazo de la Derecha nacionalista en los comicios europeos, aunque la actual administración de la UE pone palos en la rueda, ha generado una sonrisa en el Kremlin cuyo mandatario entiende del 'divide y reinaras' y del hecho de que facciones proteccionistas puedan llevar a su anhelado desfinanciamiento del frente ucraniano, tal como contó Urgente24.

Vladimir Putin sabe que tiene influencia directa en la UE a través de grandes partidos pro-Kremlin y líderes aliados, como el presidente de Hungría Viktor Orbán, el mandatario de Eslovaquia, Robert Fico, el viceprimer ministro italiano Matteo Salvini, entre otros, cuyas agrupaciones han obtenido la victoria en los comicios del fin de semana:

Rassemblement National (RN) de Marine Le Pen

Alternative für Deutschland (AfD)

Partido Nacional Eslovaco (SNS, en sus siglas eslovacas).

Fratelli d'Italia (de Giorgia Meloni e integrado por La Liga de Matteo Salvini)

Y si a la extrema Derecha europea liderando la Eurocámara -en el 2025- se le suma el posible triunfo de Donald Trump en noviembre, la jurisdicción ucraniana podría perecer ante el asedio ruso porque los 'mayores contribuyentes' de Zelensky se desentenderían de su asunto, tal como reveló Urgente24.

