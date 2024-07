Se calienta la campaña en Francia: 2 candidatas agredidas

J'exprime mon soutien entier à notre candidate Marie Dauchy et à Mme Prisca Thevenot, qui ont été agressées.



J'entends être le Premier ministre qui rétablira l'autorité de l’État, qui durcira considérablement les sanctions, et j'appelle au calme et à l'apaisement. #FaceABFM pic.twitter.com/LNILeRp5ub