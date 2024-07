¿Loma Negra será de capitales brasileros o argentinos? No descartar nada

Hay un 'due dilligence' -investigación confidencial de una empresa previa a la firma de un contrato- entre el dueño de Loma Negra y un oferente no identificado. Se extenderá hasta mitad de julio, cuando se definirá el futuro de la compañía de capitales brasileros. En verdad, la oferta de las acciones de control de Loma Negra, en cartera de Mover Participações -ex Grupo Camargo Corrêa-, se remonta a febrero, y no pudo concretarse aún.