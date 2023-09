AySA y Camargo Correa en fallo de la CSJN sobre extradición

La defensa de Marques, implicado en la causa 'Lava Jato', recurrió esta decisión en sucesivas instancias. Primero la Sala I de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal, luego la Sala III de la Cámara Federal de Casación Penal, rechazaron sus recursos por no estar dirigidos contra una sentencia definitiva o equiparable a tal.

Llegado el caso a la Corte, el Máximo Tribunal, con la firma de los ministros Horacio Rosatti, Carlos Rosenktrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti, desestimaron el planteo de Marques.

Archivo

De todos modos, es interesante acudir al archivo. Por ejemplo, este recorte de abril de 2019 con la firma de Emilia Delfino descubre un enfoque totalmente diferente de parte de Marques:

"Por 1ra. primera vez, un ejecutivo brasileño involucrado en el Lava Jato accedió a declarar ante la Justicia argentina por el presunto pago de sobornos a ex funcionarios kirchneristas. Antonio Miguel Marques, ex presidente de la constructora Camargo Correa, ex dueña de Loma Negra, informó por escrito al juez federal Sebastián Casanello que está dispuesto a declarar en indagatoria, confirmaron fuentes judiciales a PERFIL.

Camargo Correa y su socia local, Esuco, tienen una causa penal por la supuesta cartelización de obras de la empresa estatal de aguas Aysa junto con Odebrecht y sus socias locales (Roggio, Supercemento y Cartellone). También son investigadas por el presunto pago de coimas. Los ejecutivos y funcionarios argentinos están procesados.

En septiembre último, Marques debía presentarse ante Casanello para responder por las sospechas de sobornos. El magistrado lo había citado vía exhorto. Sin embargo, el ejecutivo no se presentó y Brasil no respondió el pedido del juez. Lo mismo sucedió con Marcelo Odebrecht, también citado por el caso.

En las últimas semanas, Marques solicitó al juzgado declarar y permitió activar los trámites para indagarlo a través de una videoconferencia, informaron en los tribunales. A diferencia de los ejecutivos de Odebrecht, Marques no ha firmado un acuerdo de colaboración con la Justicia brasileña, por lo que podría ser extraditado eventualmente a la Argentina. Su declaración podría implicar que el ejecutivo niegue todos los cargos o que aporte información que comprometa a sus socias."

------------------------

Más contenido en Urgente24

Es influencer por los abdominales que le operó Aníbal Lotocki y ahora teme por su vida

Mal pronóstico para eurozona y 'recesión alemana'

Sergio Massa contra la oposición: "Están para el psiquiatra"

Kelly Olmos, en campaña con la reducción de la jornada laboral